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Хоккей

Кубок Стэнли: Вегас шокировал Эдмонтон

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:22
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с понедельника на вторник состоялся матч Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Вегас на выезде обыграл Эдмонтон, что позволило приблизиться к выходу в следующий раунд.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 8 мая

Эдмонтон – Вегас – 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

1:0 – 2 Фогеле (Маклауд, Райан)
1:1 – 4 Маршессо (Айкел)
1:2 – 19 Маршессо (Айкел)
1:3 – 27 Уайтклауд (Хаг, Смит)
1:4 – 32 Айкел (Макнэбб)
1:5 – 37 Стивенсон (Мартинес, Руа)

Счет в серии: 1-3


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