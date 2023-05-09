Кубок Стэнли: Вегас шокировал Эдмонтон

В ночь с понедельника на вторник состоялся матч Национальной хоккейной лиги.

В рамках Кубка Стэнли Вегас на выезде обыграл Эдмонтон, что позволило приблизиться к выходу в следующий раунд.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 8 мая

Эдмонтон – Вегас – 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

1:0 – 2 Фогеле (Маклауд, Райан)

1:1 – 4 Маршессо (Айкел)

1:2 – 19 Маршессо (Айкел)

1:3 – 27 Уайтклауд (Хаг, Смит)

1:4 – 32 Айкел (Макнэбб)

1:5 – 37 Стивенсон (Мартинес, Руа)

Счет в серии: 1-3