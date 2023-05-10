Кубок Стэнли: Каролина на выезде обыграла Нью-Джерси, Даллас разбил Сиэтл

В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

В рамках Кубка Стэнли Каролина на выезде обыграла Нью-Джерси, Даллас сравнял счет в серии с Сиэтлом.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 9 мая

Нью-Джерси – Каролина – 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)

1:0 – 1 Хьюз (Майер)

1:1 – 17 Нечас (Слэвин, Мартинук)

1:2 – 27 Нечас (Дж.Стаал, Пеши)

1:3 – 29 Пеши (Дж.Стаал, Друри)

1:4 – 31 Фаст (Чэтфилд)

1:5 – 32 Бернс (Мартинук, Котканиеми)

1:6 – 39 Мартинук (Бернс)

Счет в серии: 1-3

Сиэтл – Даллас – 3:6 (0:1, 1:4, 1:1)

0:1 – 17 Бенн (Хейсканен, Хинтц)

0:2 – 24 Харли (Кивиранта, Доми)

0:3 – 29 Доми (Харли, Хэнли)

0:4 – 30 Павелски (Хейсканен, Робертсон)

1:4 – 31 Шварц (Гики, Шульц)

1:5 – 39 Хинтц (Бенн)

2:5 – 43 Шварц (Данн, Бьоркстранн)

3:5 – 55 Ларссон (Бенирс, Данн)

3:6 – 57 Доми (Линделль, Дадонов)

Счет в серии: 2-2