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Кубок Стэнли: Каролина на выезде обыграла Нью-Джерси, Даллас разбил Сиэтл

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:38
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Каролина на выезде обыграла Нью-Джерси, Даллас сравнял счет в серии с Сиэтлом.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 9 мая

Нью-Джерси – Каролина – 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)

1:0 – 1 Хьюз (Майер)
1:1 – 17 Нечас (Слэвин, Мартинук)
1:2 – 27 Нечас (Дж.Стаал, Пеши)
1:3 – 29 Пеши (Дж.Стаал, Друри)
1:4 – 31 Фаст (Чэтфилд)
1:5 – 32 Бернс (Мартинук, Котканиеми)
1:6 – 39 Мартинук (Бернс)

Счет в серии: 1-3

Сиэтл – Даллас – 3:6 (0:1, 1:4, 1:1)

0:1 – 17 Бенн (Хейсканен, Хинтц)
0:2 – 24 Харли (Кивиранта, Доми)
0:3 – 29 Доми (Харли, Хэнли)
0:4 – 30 Павелски (Хейсканен, Робертсон)
1:4 – 31 Шварц (Гики, Шульц)
1:5 – 39 Хинтц (Бенн)
2:5 – 43 Шварц (Данн, Бьоркстранн)
3:5 – 55 Ларссон (Бенирс, Данн)
3:6 – 57 Доми (Линделль, Дадонов)

Счет в серии: 2-2


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