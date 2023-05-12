Кубок Стэнли: Каролина прошла Нью-Джерси, Даллас вышел вперед в противостоянии с Сиэтлом
Вашему вниманию результаты матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
В рамках Кубка Стэнли Каролина дома обыграла Нью-Джерси и прошла дальше, Даллас добыл третью победу над Сиэтлом.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 11 мая
Каролина – Нью-Джерси – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
0:1 – 15 Мерсер (Маклауд, Майер)
1:1 – 21 Слэвин (Мартинук)
1:2 – 27 Майер (Хьюз, Хэмилтон)
2:2 – 39 Бернс ()
3:2 – 67 Фаст (Гостисбеер, Котканиеми)
Счет в серии: 4-1
Даллас – Сиэтл – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
1:0 – 3 Джонстон (Бенн)
2:0 – 5 Хинтц (Робертсон, Харли)
3:0 – 21 Павелски (Хинтц, Робертсон)
3:1 – 22 Ларссон (Картье, Эберле)
3:2 – 27 Макканн (Танев, Гурде)
4:2 – 51 Хинтц (Робертсон, Павелски)
5:2 – 56 Факса ()
Счет в серии: 3-2