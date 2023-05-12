Кубок Стэнли: Каролина прошла Нью-Джерси, Даллас вышел вперед в противостоянии с Сиэтлом

В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

В рамках Кубка Стэнли Каролина дома обыграла Нью-Джерси и прошла дальше, Даллас добыл третью победу над Сиэтлом.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 11 мая

Каролина – Нью-Джерси – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

0:1 – 15 Мерсер (Маклауд, Майер)

1:1 – 21 Слэвин (Мартинук)

1:2 – 27 Майер (Хьюз, Хэмилтон)

2:2 – 39 Бернс ()

3:2 – 67 Фаст (Гостисбеер, Котканиеми)

Счет в серии: 4-1

Даллас – Сиэтл – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

1:0 – 3 Джонстон (Бенн)

2:0 – 5 Хинтц (Робертсон, Харли)

3:0 – 21 Павелски (Хинтц, Робертсон)

3:1 – 22 Ларссон (Картье, Эберле)

3:2 – 27 Макканн (Танев, Гурде)

4:2 – 51 Хинтц (Робертсон, Павелски)

5:2 – 56 Факса ()

Счет в серии: 3-2