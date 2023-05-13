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Хоккей

Кубок Стэнли: Торонто вылетел от Флориды, Вегас вышел вперед в серии с Эдмонтоном

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:25
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Торонто проиграл Флориде и вылетел, Вегас дома победил Эдмонтон.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 12 мая

Торонто – Флорида – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

0:1 – 3 Экблад (Верхэге, Форслинг)
0:2 – 16 Верхэге (Экблад, Дюклер)
1:2 – 27 Райлли (Кемпф, Лафферти)
2:2 – 55 В. Нюландер (Броди, Таварес)
2:3 – 75 Казинс (Гудас)

Счет в серии: 1-4

Вегас – Эдмонтон – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

0:1 – 3 Макдэвид (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
1:1 – 3 Айкел (Маршессо, Мартинес)
1:2 – 9 Хайман (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
2:2 – 34 Стоун (Маршессо, Айкел)
3:2 – 34 Смит (Карлссон, Барбашев)
4:2 – 35 Хаг (Маршессо, Айкел)
4:3 – 42 Макдэвид (Бушар)

Счет в серии: 3-2


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