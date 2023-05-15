Кубок Стэнли: Вегас переиграл Эдмонтон и вышел в финал конференции

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся матч Национальной хоккейной лиги.

В рамках Кубка Стэнли Вегас на выезде обыграл Эдмонтон, что позволило выйти в финал конференции.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 14 мая

Эдмонтон – Вегас – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

0:1 – 1 Смит ()

1:1 – 1 Макдэвид (Кэйн, Кулак)

2:1 – 2 Фогеле (Маклауд, Райан)

2:2 – 24 Маршессо (Теодор, Барбашев)

2:3 – 27 Маршессо (Барбашев, Мартинес)

2:4 – 38 Маршессо (Айкел, Пьетранжело)

2:5 – 59 Карлссон (Руа)

Счет в серии: 2-4