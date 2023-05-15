Кубок Стэнли: Вегас переиграл Эдмонтон и вышел в финал конференции
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь с воскресенья на понедельник состоялся матч Национальной хоккейной лиги.
В рамках Кубка Стэнли Вегас на выезде обыграл Эдмонтон, что позволило выйти в финал конференции.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 14 мая
Эдмонтон – Вегас – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
0:1 – 1 Смит ()
1:1 – 1 Макдэвид (Кэйн, Кулак)
2:1 – 2 Фогеле (Маклауд, Райан)
2:2 – 24 Маршессо (Теодор, Барбашев)
2:3 – 27 Маршессо (Барбашев, Мартинес)
2:4 – 38 Маршессо (Айкел, Пьетранжело)
2:5 – 59 Карлссон (Руа)
Счет в серии: 2-4