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Хоккей

Кубок Стэнли: Вегас переиграл Эдмонтон и вышел в финал конференции

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:40
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся матч Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Вегас на выезде обыграл Эдмонтон, что позволило выйти в финал конференции.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 14 мая

Эдмонтон – Вегас – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

0:1 – 1 Смит ()
1:1 – 1 Макдэвид (Кэйн, Кулак)
2:1 – 2 Фогеле (Маклауд, Райан)
2:2 – 24 Маршессо (Теодор, Барбашев)
2:3 – 27 Маршессо (Барбашев, Мартинес)
2:4 – 38 Маршессо (Айкел, Пьетранжело)
2:5 – 59 Карлссон (Руа)

Счет в серии: 2-4


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