Кубок Стэнли: Флорида в матче с четырьмя овертайме обыграла Каролину

В ночь с четверга на пятницу состоялся матч Национальной хоккейной лиги.

В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли Каролина на своей площадке проиграла Флориде, сыграв четыре овертайма.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 18 мая

Каролина – Флорида – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, ОТ - 0:1)

1:0 – 19 Джарвис (Бернс, Ахо)

1:1 – 35 Барков (Верхэге, Дюклер)

1:2 – 37 Верхэге (Барков, Дюклер)

2:2 – 43 Ноусен (Нечас, Джарвис)

2:3 – 140 Ткачук (Беннетт)

Счет в серии: 0-1