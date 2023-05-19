Кубок Стэнли: Флорида в матче с четырьмя овертайме обыграла Каролину
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь с четверга на пятницу состоялся матч Национальной хоккейной лиги.
В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли Каролина на своей площадке проиграла Флориде, сыграв четыре овертайма.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 18 мая
Каролина – Флорида – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, ОТ - 0:1)
1:0 – 19 Джарвис (Бернс, Ахо)
1:1 – 35 Барков (Верхэге, Дюклер)
1:2 – 37 Верхэге (Барков, Дюклер)
2:2 – 43 Ноусен (Нечас, Джарвис)
2:3 – 140 Ткачук (Беннетт)
Счет в серии: 0-1