Кубок Стэнли: Вегас в овертайме дожал Даллас в первом финальном матче конференции
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь с пятницы на субботу состоялся матч Национальной хоккейной лиги.
В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли Вегас на своей площадке переиграл Денвер в овертайме.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 19 мая
Вегас – Даллас – 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
0:1 – 18 Робертсон (Хинтц)
1:1 – 29 Карлссон (Руа, Уайтклауд)
2:1 – 41 Карлссон (Пьетранжело, Мартинес)
2:2 – 44 Хинтц (Робертсон, Павелски)
3:2 – 49 Блюгерс (Уайтклауд, Колесар)
3:3 – 58 Бенн (Хинтц, Павелски)
4:3 – 61 Хауден (Стивенсон, Стоун)
Счет в серии: 1-0