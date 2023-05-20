Кубок Стэнли: Вегас в овертайме дожал Даллас в первом финальном матче конференции

В ночь с пятницы на субботу состоялся матч Национальной хоккейной лиги.

В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли Вегас на своей площадке переиграл Денвер в овертайме.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 19 мая

Вегас – Даллас – 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

0:1 – 18 Робертсон (Хинтц)

1:1 – 29 Карлссон (Руа, Уайтклауд)

2:1 – 41 Карлссон (Пьетранжело, Мартинес)

2:2 – 44 Хинтц (Робертсон, Павелски)

3:2 – 49 Блюгерс (Уайтклауд, Колесар)

3:3 – 58 Бенн (Хинтц, Павелски)

4:3 – 61 Хауден (Стивенсон, Стоун)

Счет в серии: 1-0