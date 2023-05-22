Кубок Стэнли: Вегас в овертайме переиграл Даллас в финале Запада
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь с воскресенья на понедельник состоялся матч Национальной хоккейной лиги.
В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли Вегас на своей площадке переиграл Денвер в овертайме.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 21 мая
Вегас – Даллас – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 2 Хейсканен (Сутер, Гленденинг)
1:1 – 10 Стоун (Маршессо, Стивенсон)
1:2 – 29 Робертсон (Сутер, Дадонов)
2:2 – 57 Маршессо (Барбашев, Айкел)
3:2 – 61 Стивенсон (Стоун, Теодор)
Счет в серии: 2-0