Кубок Стэнли: Вегас в овертайме переиграл Даллас в финале Запада

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся матч Национальной хоккейной лиги.

В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли Вегас на своей площадке переиграл Денвер в овертайме.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 21 мая

Вегас – Даллас – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 2 Хейсканен (Сутер, Гленденинг)

1:1 – 10 Стоун (Маршессо, Стивенсон)

1:2 – 29 Робертсон (Сутер, Дадонов)

2:2 – 57 Маршессо (Барбашев, Айкел)

3:2 – 61 Стивенсон (Стоун, Теодор)

Счет в серии: 2-0