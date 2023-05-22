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Хоккей

Кубок Стэнли: Вегас в овертайме переиграл Даллас в финале Запада

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:02
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся матч Национальной хоккейной лиги. 

В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли Вегас на своей площадке переиграл Денвер в овертайме.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 21 мая

Вегас – Даллас – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 2 Хейсканен (Сутер, Гленденинг)
1:1 – 10 Стоун (Маршессо, Стивенсон)
1:2 – 29 Робертсон (Сутер, Дадонов)
2:2 – 57 Маршессо (Барбашев, Айкел)
3:2 – 61 Стивенсон (Стоун, Теодор)

Счет в серии: 2-0


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