iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Кубок Стэнли: Вегас разгромил Даллас в финале конференции

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:02
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с вторника на среду состоялся матч Национальной хоккейной лиги. 

В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли Даллас на своей площадке проиграл Вегасу.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 23 мая

Даллас – Вегас – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

0:1 – 1 Маршессо (Барбашев, Айкел)
0:2 – 5 Барбашев (Руа)
0:3 – 7 Каррье (Колесар, Блюгерс)
0:4 – 28 Пьетранжело (Руа, Барбашев)

Счет в серии: 0-3


Статьи по теме

Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ
Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина11:00
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Европа10:56
Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ
Украина10:42
Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча
НХЛ10:22
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Футбол10:17
Хави раскритиковал решение Ла Лиги отменить дисквалификацию Винисиуса
Бокс10:14
Стивенсон призвал Хэйни дать реванш Ломаченко
Теннис09:51
Свитолина сыграет с австралийской теннисисткой на турнире в Страсбуре
Футбол09:50
Чемпионат мира U20: Аргентина разгромила Гватемалу, Фиджи без шансов проиграли США
Теннис09:46
Ястремская сыграет во втором туре квалификации к Ролан Гаррос
Украина09:40
Клубы УПЛ поддержали идею создания "УПЛ-ТВ"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK