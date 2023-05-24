Кубок Стэнли: Вегас разгромил Даллас в финале конференции
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь с вторника на среду состоялся матч Национальной хоккейной лиги.
В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли Даллас на своей площадке проиграл Вегасу.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 23 мая
Даллас – Вегас – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
0:1 – 1 Маршессо (Барбашев, Айкел)
0:2 – 5 Барбашев (Руа)
0:3 – 7 Каррье (Колесар, Блюгерс)
0:4 – 28 Пьетранжело (Руа, Барбашев)
Счет в серии: 0-3