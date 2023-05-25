iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Кубок Стэнли: Флорида переиграла Каролину и вышла в финал плей-офф

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:44
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь со среды на четверг состоялся матч Национальной хоккейной лиги. 

В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли Флорида обыграла Каролину, что позволило ей выиграть свою лигу и выйти в плей-офф.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 24 мая

Флорида – Каролина – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

1:0 – 1 Дюклер (Верхэге, Барков)
2:0 – 10 Ткачак (Форслинг, Экблад)
2:1 – 13 Штястны (Мартинук, Шей)
2:2 – 22 Терявяйнен (Котканиеми, Шей)
3:2 – 29 Ломберг (Э.Стаал, Уайт)
3:3 – 56 Фаст (Чэтфилд, Мартинук)
4:3 – 59 Ткачак (Райнхарт, Барков)

Счет в серии: 4-0


Статьи по теме

Иньеста объявил об уходе из Виссел Кобе Иньеста объявил об уходе из Виссел Кобе
Севилья - Рома: прогноз на финал Лиги Европы Севилья - Рома: прогноз на финал Лиги Европы
PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры
Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии
Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа11:27
Иньеста объявил об уходе из Виссел Кобе
Лига Европы11:15
Севилья - Рома: прогноз на финал Лиги Европы
Киберспорт10:53
PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры
Лига Чемпионов10:40
Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов
Киберспорт10:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт10:21
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа10:10
Щедрость и уважение: Фирмино подарил 200 уникальных подарков представителям Ливерпуль
Европа09:50
Лондонские топ-клубы претендуют на защитника Байера
НХЛ09:30
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа09:22
Милан намерен усилить линию атаки одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK