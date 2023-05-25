Кубок Стэнли: Флорида переиграла Каролину и вышла в финал плей-офф
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь со среды на четверг состоялся матч Национальной хоккейной лиги.
В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли Флорида обыграла Каролину, что позволило ей выиграть свою лигу и выйти в плей-офф.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 24 мая
Флорида – Каролина – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
1:0 – 1 Дюклер (Верхэге, Барков)
2:0 – 10 Ткачак (Форслинг, Экблад)
2:1 – 13 Штястны (Мартинук, Шей)
2:2 – 22 Терявяйнен (Котканиеми, Шей)
3:2 – 29 Ломберг (Э.Стаал, Уайт)
3:3 – 56 Фаст (Чэтфилд, Мартинук)
4:3 – 59 Ткачак (Райнхарт, Барков)
Счет в серии: 4-0