Кубок Стэнли: Флорида переиграла Каролину и вышла в финал плей-офф

В ночь со среды на четверг состоялся матч Национальной хоккейной лиги.

В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли Флорида обыграла Каролину, что позволило ей выиграть свою лигу и выйти в плей-офф.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 24 мая

Флорида – Каролина – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

1:0 – 1 Дюклер (Верхэге, Барков)

2:0 – 10 Ткачак (Форслинг, Экблад)

2:1 – 13 Штястны (Мартинук, Шей)

2:2 – 22 Терявяйнен (Котканиеми, Шей)

3:2 – 29 Ломберг (Э.Стаал, Уайт)

3:3 – 56 Фаст (Чэтфилд, Мартинук)

4:3 – 59 Ткачак (Райнхарт, Барков)

Счет в серии: 4-0