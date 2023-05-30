Флорида - Вегас: анонс финала НХЛ

Вскоре стартует финал Кубка Стэнли, в котором нас ждет противостояние явного андердога и команды без ярких звезд, но с работающим механизмом. Флорида встретится с Вегасом.

Как бы клишейно это не звучало, но обоим командам пришлось пройти через многое, чтобы иметь возможность завоевать чемпионство.

Этот финал, возможно, не войдет в историю, как один из самых зрелищных, интригующих или захватывающих, но предсказать победителя в нем действительно довольно сложно. Несмотря на это мы все же попробуем это сделать, хотя вряд-ли это получится.

Путь к финалу

Флорида

Франшизу из одноименного штата в начале этого сезона после отличной регулярки в минувшей кампании очень сильно штормило. Несмотря на то, что "пантеры" усилились одним из лучших бомбардиров прошлого чемпионата (отметим, что взамен пришлось отправить своего лучшего игрока) старт у них не задался и очень долго они не могли найти свою игру.

Флорида залезла в плей-офф с большими проблемами, опередив Питтсбург и Баффало всего на один пункт. Если бы не поражение "пингвинов" в одном из последних туров безнадежному аутсайдеру в лице Чикаго, то сейчас мы бы не говорили об этой команде, как об участнике финала Кубка Стэнли, но как известно, везет сильнейшим.

Уже в постсезоне подопечные Пола Мориса доказали, что повезло им действительно не просто так. В первом раунде их ожидал тяжелейший соперник в лице Бостон Брюинс, которые побили все возможные рекорды регулярного сезона и команда действительно была близка к вылету. От этого их отделяла всего одна минута седьмого матча серии. но Брендон Монтюр успел перевести матч в овертайм, а Картер Верхаге там забросил победную шайбу.

Полуфинал и финал конференции для клуба прошли значительно спокойнее. Торонто было обыграно в серии со счетом 4:1, а с Каролиной случился "свип" - 4:0. Хотя все же стоит отметить, что "ураганы" в каждом из матчей изрядно измотали "пантер" и победы в этих поединках добывались с минимальным преимуществом.

Вегас

"Золотые рыцари" это совсем другая история. Вегас провел отличный регулярный сезон в довольно конкурентной западной конференции, хотя, пример уже упомянутого Бостона показывает, что топовая регулярка ничего не гарантирует в постсезоне, поэтому Вегас не был фаворитом в своей конференции.

Многие ожидали прохода в финал Ойлерс с двумя главными звездами лиги в лице МакДэвида и Драйзайтля в составе, кто-то думал, что за трофей сможет побороться Даллас с прорывным сезоном Джейсона Робертсона, однако, Вегас переиграл всех своей командной работой.

В первом раунде подопечные Брюса Кэссиди встретились с Виннипегом, ворота которого защищает Коннор Хеллебак, претендовавший на трофей лучшему вратарю регулярного сезона. В итоге Хеллебак в каждом из пяти матчей серии пропустил не менее 4 шайб и вместе с Джетс отправился на преждевременный отдых.

Во втором раунде Эдмонтон с уже упомянутыми Драйзайтлем и МакДэвидом, которые образуют лучший атакующий дуэт лиги хватило на 6 матчей, два из которых они выиграли с одинаковым счетом 2:5, однако, одной атакой сыт не будешь, а в защите у "нефтянников" творится сущий кошмар из-за того, что на контракты Леона и Коннора уходит большая часть потолка зарплат и построить глубину состава, которая будет соответствовать уровню борьбы за Кубок Стэнли, практически не представляется возможным.

В финале конференции Джейсона Робертсона и его помощника в лице Роопе Хинца также хватило всего на 2 победы. У Старс дела с так называемым кэпхитом обстоят чуть получше, поэтому, и глубина состава у них неплохая, однако, как оказалось у Вегаса она еще лучше, хотя, возможно здесь все же большую роль сыграло то, что в составе "рыцарей" присутствует немало игроков, прошедших огромный путь в НХЛ и опыт победил молодость.

Главная звезда

Флорида: Мэттью Ткачак

Ткачак именно тот упомянутый в начале материала один из лучших бомбардиров прошлого сезона, которого заполучили "пантеры". Флориде пришлось отдать за него Джонатана Юбердо, который в прошлом сезоне был даже лучше Ткачака, и учитывая провальное начало текущей кампании у экспертов и фанатов начали возникать вопросы касаемо того, кто же "выиграл трейд", однако, время расставило все по своим местам, ведь Калгари, в которое отправился Юбердо пролетело мимо плей-офф.

Статистика обоих игроков также красноречиво говорит о том, какой из менеджментов сделал правильный выбор. У Ткачака в регулярке набралось 109 баллов по системе гол+пас в то время, как Юбердо ограничился скромными 55 несмотря на то, что отыграл практически весь сезон полностью.

В плей-офф Мэттью немного затмевает уверенная игра в воротах Сергея Бобровского, однако, он все еще остается главной ударной силой своей команды и вторым бомбардиром всего постсезона.

К слову, у Ткачака есть польские или украинские корни о чем говорил его отец, также бывший профессиональным хоккеистом, а также он дружит со звездой Бостон Селтикс Джейсоном Тейтумом, коорый оказался в статусе проигравшего в финале восточной конференции в НБА. Выбила "кельтов", кстати, команда из штата Флорида, а именно Маями Хит.

Вегас: Брюс Кэссиди

Да, вы все правильно поняли. "Золотые рыцари" сильны именно своей командной сплоченностью и правильным пониманием идей тренера, поэтому, если и выделять кого-то, то именно специалиста, который привел их к маленькому успеху и может привести к большому успеху.

"Бутч" закрепился в НХЛ не с первой попытки. В 2002 он возглавил Вашингтон Кэпиталс и в первом сезоне он вывел их в плей-офф, но во втором все пошло под откос. 28 игр и всего восемь побед привели к тому, что Кэссиди был незамедлительно уволен из столичного клуба.

Следующего шанса пришлось ждать долгих 14 лет. Тогда Брюс, которого в начале сезона назначили ассистентом тренера в Бостон получил по ходу кампании возможность поработать в качестве И.О. Руководство "мишек" не прогадало. Американец спас, катящийся под откос, сезон, выведя команду в плей-офф. Там он, правда, проиграл Оттаве в первом раунде, но все равно заслужил право стать полноценным наставником команды.

В последующие пять лет работы в этой франшизе специалист стабильно выходил в плей-офф. Ближе всего к победе в Кубке Стэнли он был в сезоне 2019-20, где попал в финал, но уступил Сэнт-Луису в семи играх.

Примечательно, что Блюз сезона-2019/20 проделали, по сути, практически тот же путь, что и Флорида сезона-2022/23, поэтому, крайне интересно повториться ли история в этот раз.

С Вегасом, как вы уже успели понять, Кэссиди заскочил в финал Кубка с первой попытки, заслужив номинацию на звание лучшего тренера, однако, по иронии судьбы уступив его Джиму Монтгомери, который заменил его в Бостоне.

Прогноз

Предсказание дело неблагодарное ведь всегда есть соблазн воздержаться от просчитывания все возможных факторов и просто сказать: "Победит фаворит противостояния". Но мы пожалуй так делать не будем.

К счастью, для фанатов обеих команд и просто любителей хоккея Вегас и Флорида подходят к финальной битве без травм, поэтому, на кадровом ресурсе мы долго останавливаться не будем.

И "пантеры", и "золотые рыцари" имеют в своем составе исполнителей, которые способны брать на себя игру в трудный момент, что жизненно необходимо в плей-офф.

У Флориды это Мэттью Ткачак,о котором мы детально уже говорили. У Вегаса - Джек Айкел, который драфтовался когда-то Баффало в статусе одной из главных надежд лиги, однако, страшная травма затормозила его развитие. В текущей регулярке он тоже не блистал результативностью, но в постсезоне включился на полную.

Айкел принес коллективу Брюса Кэссиди несколько важных побед и, возможно, повторит это в финальной серии, но хватит ли этого для победы?

На наш взгляд нет. В плей-офф все же большую роль отыгрывает ростер команды, который более привлекателен у победителя восточной конференции. Тот же Ткачак более подходит на роль игрока, который ведет за собой команду-победителя. Не забываем и о Бобровском, который "проснулся" в плей-офф.

Александер Барков, Сэм Рейнхарт, Аарон Экблад, Картер Верхаге, Брендон Монтюр. Все эти люди обеспечат своим более звездным партнерам необходимую поддержку в финале, и вероятно именно это сыграет главную роль.

Да, Брюс Кэссиди более крутой тренер чем Пол Моррис. Вероятнее, что он придумает как нейтрализовать Ткачака чем то, что Моррис придумает, как нейтрализовать Айкела, однако, всех хоккеистов Флориды Брюс разом не сможет выключить из игры, а чудес Эдина Хилла, который неожиданно из-за травмы Логана Томпсона стал основным вратарем в плей-офф, скорее всего, не хватит.

Прогноз: Победа Флориды 4-2

Василий Медвидь, ISPORT.ua