НХЛ. Вегас уверенно разбил Даллас и вышел в финал Кубка Стэнли

В Далласе в рамках шестого матча финальной серии Западной конференции встретились местные Старз и Лас Вегас Голден Найтс.

После поражений в первых трех поединках Даллас выиграл два следующих и в случае победы в этой встрече мог сравнять счет в серии.

Тем не менее, ребята из Вегаса были точно против подобного развития событий. Уже на самом старте матча Каррье воспользовался потерей шайбы соперником на своей половине и открыл счет.

Еще до конца первого периода "золотые рыцари" забили еще дважды, а в середине второго вообще закрыли все вопросы о победе в этом матче и в серии в целом.

В последней 20-минутке избиение продолжилось. Майкл Амадио и Уильям Карлссон обменялись ассистами друг на друга и довели счет до совершенно неприличного. После этого команды просто доиграли – одну серию, другие сезон.

Результат 6-го матча финала Западной конференции

Даллас - Вегас 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 - Каррье (Колесар), 3:41,

0:2 - Карлссон (Руа+Смит), 10:25,

0:3 - Колесар (Каррье, Мартинес) 14:00,

0:4 - Оди-Моршессо (Барбашев, Хейг), 30:25,

0:5 - Карлссон (Амадио), 42:06

0:6 - Амадио (Карлссон), 52:25

Счет в серии 2:4

В финале Кубка Стэнли 2023 Вегас Голден Найтс сыграют против Флорида Пантерс, которые уже неделю ждут своего соперника по решающей серии года. Финал начнется в ночь с 3 на 4 июня.