Кубок Стэнли: Вегас уничтожил Флориду и выиграл НХЛ
Вашему вниманию результат матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Во вторник, 13 июня, был сыгран очередной поединок финальной серии плей-офф НХЛ.
В пятом матче Вегас обыграл Флориду, одержав тем самым четвертую победу. Таким образом, команда завоевала чемпионство.
Результат матча Кубка Стэнли за 13 июня
Вегас – Флорида – 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)
1:0 – 11 Стоун ()
2:0 – 13 Хаг (Маршессо, Айкел)
2:1 – 22 Экблад (Казинс)
3:1 – 30 Мартинес (Пьетранжело, Айкел)
4:1 – 32 Смит (Теодор, Карлссон)
5:1 – 37 Стоун (Стивенсон, Хауден)
6:1 – 40 Амадио (Смит)
7:1 – 48 Барбашев (Теодор, Айкел)
7:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Беннетт)
7:3 – 51 Беннетт (Райнхарт, Форслинг)
8:3 – 54 Стоун ()
9:3 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)
Счет в серии: 4-1