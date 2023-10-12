НХЛ: Ванкувер разбил Эдмонтон, голевая перестрелка Торонто и Монреаля

Завершился второй игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В ночь на четверг, 12 октября, во второй игровой день нового сезона НХЛ состоялись шесть матчей регулярного чемпионата.

Торонто и Монреаль устроили голевую перестрелку, Бостон победил Чикаго, Колорадо обыграл Лос-Анджелес, а Ванкувер разгромил Эдмонтон.

Результаты матчей НХЛ за 11 октября

Каролина – Оттава – 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Жозеф (Келли, Зуб), 1:1 – 22 Бантинг (Деанджело, Ахо), 2:1 – 37 Терявяйнен (Шей, Нечас), 3:1 – 41 Дж.Стаал (Мартинук), 3:2 – 45 Келли (Жозеф), 3:3 – 45 Штюцле, 4:3 – 47 Шей (Дж.Стаал, Фаст), 5:3 – 51 Слэвин (Джарвис, Котканиеми)

Торонто – Монреаль – 6:5 (0:1, 3:1, 2:3, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Эванс, 0:2 – 21 Ньюхук (Дак, Слафковски), 1:2 – 27 Грегор (Клингберг), 2:2 – 34 Мэттьюс (Таварес, Марнер), 3:2 – 39 В. Нюландер (Таварес, Клингберг), 3:3 – 44 Кофилд (Сузуки, Мэтисон), 3:4 – 45 Ньюхук (Дак, Зекай), 3:5 – 51 Юлонен (Харви-Пинар), 4:5 – 55 Мэттьюс (Райлли, Таварес), 5:5 – 58 Мэттьюс (В. Нюландер)

Бостон – Чикаго – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Бедард (Донато, Холл), 1:1 – 11 Фредерик (Пойтрас, Карло), 2:1 – 33 Пастрняк (Лучич), 3:1 – 59 Пастрняк (Макэвой, Маршанд)

Лос-Анджелес – Колорадо – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Маккиннон (Друэн, Рантанен), 0:2 – 22 Макар (Рантанен, Маккиннон), 0:3 – 23 Рантанен (Маккиннон, Тэйвс), 1:3 – 26 Грундстрем (Дано), 2:3 – 39 Байфилд (Копитар), 2:4 – 44 Рантанен (Макар, Джонсон), 2:5 – 56 Вуд (Татар, Колтон)

Ванкувер – Эдмонтон – 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Гарланд (Джулсен, Петтерссон), 2:0 – 11 Босер (Ди Джузеппе, Миллер), 3:0 – 24 Босер (Гронек, Миллер), 4:0 – 27 Босер (Кузьменко, Петтерссон), 4:1 – 28 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 5:1 – 31 Петтерссон (Миллер, Хьюз), 6:1 – 45 Босер (Гронек, Хьюз), 7:1 – 46 Миллер (Петтерссон, Хьюз), 8:1 – 54 Джошуа (Хегландер, Лафферти)

Калгари – Виннипег – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Манджипани (Хэнифин, Ружичка), 1:1 – 14 Коннор (Пионк, Сэмберг), 2:1 – 17 Уигар (Дюр, Задоров), 2:2 – 31 Иафалло (Лаури, Демело), 3:2 – 33 Андерссон (Линдхольм), 3:3 – 54 Шайфли (Моррисси), 4:3 – 58 Линдхольм (Юбердо, Манджипани), 5:3 – 59 Манджипани (Линдхольм, Юбердо)

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