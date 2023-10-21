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НХЛ: Коламбус обыграл Калгари, Нью-Джерси в овертайме победил Айлендерс

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:30
Нью-Джерси обыграл Айлендерс / Getty Images
Нью-Джерси обыграл Айлендерс / Getty Images

В ночь на субботу, 21 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого были сыграны два матча.

Коламбус выиграл у Калгари, а Нью-Джерси в овертайме одержал победу над Айлендерс.

Результаты матчей НХЛ за 20 октября

Коламбус – Калгари – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 26 Курали (Проворов, Дэнфорт), 2:0 – 48 Дэнфорт (Веренски, Рословик), 2:1 – 50 Линдхольм (Баклунд), 3:1 – 57 Веренски

Айлендерс – Нью-Джерси – 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Нелсон (Палмиери, Энгвалл), 1:1 – 19 Хэмилтон (Шмид, Майер), 1:2 – 21 Тоффоли (Братт, Хьюз), 2:2 – 21 Нелсон (Палмиери), 2:3 – 22 Хьюз (Братт, Хьюз), 3:3 – 26 Хорват (Мартин, Добсон), 3:4 – 44 Хьюз (Братт, Палат), 4:4 – 58 Хорват (Барзэл, Ли), 4:5 – 62 Хьюз (Майер, Марино)

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