НХЛ: Баффало неожиданно обыграл Бостон, Айлендерс разгромили Коламбус
В ночь с 7 на 8 декабря состоялось 13 матчей в рамках регулярного сезона НХЛ.
Среди результатов стоит отметить неожиданную победу Баффало над Бостоном и разгромную победу Айлендерс с Коламбус
Результаты матчей НХЛ за 8 декабря
Баффало - Бостон 3:1
Голы: Петерка, 21, Томпсон, 36, Олофссон, 51 - Маршан, 37
Детройт - Сан-Хосе 5:6
Голы: Костин, 29, Расмуссен, 32, 33, Реймонд, 33, Ларкин, 53 - Хертль, 34, 58, Зеттерлунд, 34, Штурм, 35, 39,
Монреаль - Лос-Анджелес 0:4
Голы: Даути, 8, Байфилд, 17, 38, Мур, 47
Оттава - Торонто 3:4
Голы: Норрис, Бернар-Доккер, 45, Жиру, 57 - Марнер, 21, Кампф, 37, Ярнкрук, 43, Нюландер, 53
Айлендерс - Коламбус 7:3
Голы: Энгваль, 4, Клаттербек, 34, Барзал, 38, 45, Палмьери, 39, Хорват, 51, 52 - Бэмстрем, 25, Фантилли, 30, 41
Вашингтон - Даллас 4:4 (буллиты - 0:1)
Голы: Протас, 7, Строум, 24, 49, Кузнецов, 27 - Сегин, 15, Марчмент, 34, Хинц, 41, 53
Нэшвилл - Торонто 5:1
Голы: Парсинен, 17, Форсберг, 22, Макдона, 24, Йоси, 46, Тренин, 53 - Барре-Буле, 13
Чикаго - Анахайм 1:0
Голы: Курашев, 29
Аризона - Филадельфия 1:4
Голы: Краус, 17 - Коннекны, 10, 24, Фараби, 13, Йорк, 41
Калгари - Каролина 3:2
Голы: Андерссон, 25, Зари, 27, Коулмэн, 31 - Нэйсен, 2, Бантинг, 8
Колорадо - Виннипег 2:4
Голы: МакКиннон, 22, Кивиранта, 39 - Лаури, 19, Коннор, 21, 59, Морисси, 35
Ванкувер - Миннесота 2:0
Голы: Хегландер, 18, Блюгер, 42
Сиэтл - Нью-Джерси 1:2
Голы: Картай, 27 - Палат, 17, Немец, 29
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