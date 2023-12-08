НХЛ: Баффало неожиданно обыграл Бостон, Айлендерс разгромили Коламбус

В ночь с 7 на 8 декабря состоялось 13 матчей в рамках регулярного сезона НХЛ.

Среди результатов стоит отметить неожиданную победу Баффало над Бостоном и разгромную победу Айлендерс с Коламбус

Результаты матчей НХЛ за 8 декабря

Баффало - Бостон 3:1

Голы: Петерка, 21, Томпсон, 36, Олофссон, 51 - Маршан, 37

Детройт - Сан-Хосе 5:6

Голы: Костин, 29, Расмуссен, 32, 33, Реймонд, 33, Ларкин, 53 - Хертль, 34, 58, Зеттерлунд, 34, Штурм, 35, 39,

Монреаль - Лос-Анджелес 0:4

Голы: Даути, 8, Байфилд, 17, 38, Мур, 47

Оттава - Торонто 3:4

Голы: Норрис, Бернар-Доккер, 45, Жиру, 57 - Марнер, 21, Кампф, 37, Ярнкрук, 43, Нюландер, 53

Айлендерс - Коламбус 7:3

Голы: Энгваль, 4, Клаттербек, 34, Барзал, 38, 45, Палмьери, 39, Хорват, 51, 52 - Бэмстрем, 25, Фантилли, 30, 41

Вашингтон - Даллас 4:4 (буллиты - 0:1)

Голы: Протас, 7, Строум, 24, 49, Кузнецов, 27 - Сегин, 15, Марчмент, 34, Хинц, 41, 53

Нэшвилл - Торонто 5:1

Голы: Парсинен, 17, Форсберг, 22, Макдона, 24, Йоси, 46, Тренин, 53 - Барре-Буле, 13

Чикаго - Анахайм 1:0

Голы: Курашев, 29

Аризона - Филадельфия 1:4

Голы: Краус, 17 - Коннекны, 10, 24, Фараби, 13, Йорк, 41

Калгари - Каролина 3:2

Голы: Андерссон, 25, Зари, 27, Коулмэн, 31 - Нэйсен, 2, Бантинг, 8

Колорадо - Виннипег 2:4

Голы: МакКиннон, 22, Кивиранта, 39 - Лаури, 19, Коннор, 21, 59, Морисси, 35

Ванкувер - Миннесота 2:0

Голы: Хегландер, 18, Блюгер, 42

Сиэтл - Нью-Джерси 1:2

Голы: Картай, 27 - Палат, 17, Немец, 29

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