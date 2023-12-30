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НХЛ: Колорадо в упорной борьбе победил Сент-Луис, Коламбус в овертайме "перестрелял" Торонто

Вашему вниманию результаты матчей национальной хоккейной лиги
Сегодня, 08:45
Getty Images
Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 29 на 30 декабря состоялось 9 матчей.

В большинстве матчей была упорная борьба, которая кое-где перешла в овертаймы

Детройт - Нэшвилл 5:4

Голы: Ларкин, 4, Велман, 19, 51, Дебринкэт, 49, Ларкин, 62 - Форсберг, 10, 33, Нюквист, 31, 52

Коламбус - Торонто 6:5

Голы: Силлинджер, 11, Гонс, 23, Воронков, 31, Джонсон, 32, Фантилли, 53, Гудро, 62 - Марнер, 4, Мэттьюс, 12, Робертсон, 21, Нюландер, 29, Таварес, 39

Оттава - Нью-Джерси 2:6

Голы: Бетерсон, 9, Бернар-Докер, 53 - Хьюз, 13, Братт, 19, Мерсер, 27, Тоффоли, 34, Смит, 43, Льюис, 57

Флорида - Рейнджерс 4:3

Голы: Родригес, 18, Райнхарт, 27, 37, Верхейге, 53 - Панарин, 33, Кайлл, 34, Зибанеджад, 52

Айлендерс - Рейнджерс 5:1

Пажо, 24, 54, Добсон, 26, Готье, 50, 51 - Обе-Кюбель, 59

Даллас - Чикаго 5:4

Голы: Хинц, 11, 29, 64, Павелски, 28, Бенн, 42 - Джонсон, 7, 57, Гаттмен, 10, Дикинсон, 48

Сент-Луис - Колорадо 1:2

Голы: Томас, 16, Йохансен, 15, 57

Анахайм - Аризона 0:2

Голы: Келлер, 8, Краус, 30

Сиэттл - Филадельфия 2:1

Голы: Данн, 45, Шульц, 62 - Коннекны, 16

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