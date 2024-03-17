НХЛ: Бостон обыграл Филадельфию, победы Рейнджерс, Далласа и Колорадо

В ночь на воскресенье, 17 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 16 марта

Айлендерс – Оттава – 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Мартин (Маклин, Клаттербак), 1:1 – 31 Ткачак (Бреннстрем, Батерсон), 2:1 – 36 Палмиери (Ли, Пажо), 2:2 – 46 Грейг (Зуб, Штюцле), 2:3 – 52 Ткачак (Батерсон, Штюцле), 3:3 – 59 Хорват (Барзэл, Добсон), 3:4 – 64 Ткачак (Штюцле, Пинто)

Детройт – Баффало – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Томпсон (Так, Далин), 1:1 – 25 Фишер (Зайдер, Копп), 2:1 – 37 Кэйн (Гостисбеер, Комфер), 3:1 – 53 Спронг (Фаббри), 4:1 – 58 Рэймонд (Копп, Расмуссен)

Питтсбург – Рейнджерс – 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Людвиг (Аччари, Картер), 1:1 – 3 Какко (Веси), 1:2 – 3 Фокс (Трочек, Панарин), 2:2 – 12 Раст (О'Коннор, Кросби), 2:3 – 15 Панарин (Миллер, Трочек), 3:3 – 30 Эллер (Раст, Бантинг), 3:4 – 36 Панарин (Фокс, Крайдер), 3:5 – 37 Зибанежад (Панарин, Крайдер), 3:6 – 44 Миллер (Панарин, Лафреньер), 4:6 – 47 Пуустинен (Эллер, Смит), 4:7 – 59 Крайдер (Миллер)

Аризона – Нью-Джерси – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Мозер (Шмалц, Дурзи), 2:0 – 14 Гюнтер (Келлер, Шмалц), 3:0 – 17 Кули (Крауз), 3:1 – 27 Десимон (Джек Хьюз, Лазар), 4:1 – 58 Келлер (Шмалц)

Флорида – Тампа-Бэй – 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Стэмкос (Чернак), 0:2 – 13 Эйссимонт (Пербикс, Пол), 0:3 – 23 Рэддиш (Стэмкос, Дюклер), 0:4 – 27 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:4 – 28 Ткачак (Махура), 2:4 – 31 Райнхарт (Ткачак, Беннетт), 3:4 – 56 Райнхарт, 3:5 – 58 Кучеров (Стэмкос, Хэйгл)

Калгари – Монреаль – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 16 Баклунд (Манджипани, Уигар), 2:0 – 21 Баклунд (Уигар, Колман), 3:0 – 27 Поспишил (Кадри, Юбердо), 3:1 – 30 Кофилд (Слафковски, Сузуки), 3:2 – 38 Савар (Харви-Пинар, Пирсон), 4:2 – 41 Кадри (Шарангович, Юбердо), 5:2 – 43 Мироманов (Баклунд, Уигар)

Бостон – Филадельфия – 6:5 (1:1, 1:1, 4:3)

Шайбы: 0:1 – 4 Пелинг (Замула, Хэтэуэй), 1:1 – 15 Гики (Уозерспун, Дебраск), 1:2 – 32 Фараби (Типпет, Йорк), 2:2 – 35 Койл (Заха, Маршанд), 3:2 – 41 Койл (Линдхольм, Пастрняк), 4:2 – 43 Бичер (Боквист, Пик), 5:2 – 44 Дебраск (Линдхольм, Маршанд), 5:3 – 54 Делорье, 5:4 – 55 Фрост (Йорк, Типпет), 6:4 – 57 Хейнен (Фредерик), 6:5 – 58 Фараби (Конекны, Типпет)

Коламбус – Сан-Хосе – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 17 Дженнер (Сиверсон, Годро), 2:0 – 21 А. Нюландер (Проворов), 2:1 – 31 Зеттерлунд (Гранлунд, Ферраро), 3:1 – 35 Годро (Дженнер, А. Нюландер), 3:2 – 51 Трун (Лабанк), 4:2 – 58 А. Нюландер (Годро)

Торонто – Каролина – 4:5 (0:0, 3:2, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 1:0 – 24 Таварес (Броди), 2:0 – 26 В. Нюландер (Райлли), 3:0 – 32 Робертсон (Лильегрен, Таварес), 3:1 – 33 Мартинук (Фаст, Бернс), 3:2 – 40 Джарвис (Ахо, Генцел), 4:2 – 42 Кемпф (Райлли), 4:3 – 58 Ахо (Орлов, Генцел), 4:4 – 59 Ахо (Кузнецов, Бернс)

Даллас – Лос-Анджелес – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Харли (Факса), 2:0 – 8 Смит (Харли, Хейсканен), 3:0 – 15 Джонстон (Станковен, Сутер), 4:0 – 22 Бенн (Робертсон, Павелски), 4:1 – 41 Фиала (Дюбуа)

Сент-Луис – Миннесота – 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 25 Кайру (Томас, Нейборс), 1:1 – 41 Росси (Капризов), 2:1 – 41 Шенн (Ледди, Кайру), 2:2 – 56 Капризов (Богосян, Зукарелло-Асен)

Сиэтл – Нэшвилл – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 15 Новак (Янковски, Макдона), 1:1 – 41 Бураковски (Бьоркстранн, Эванс), 1:2 – 44 Йоси (Нюквист, Форсберг), 1:3 – 49 Йоси (Янковски, Макдона), 1:4 – 58 Форсберг

Ванкувер – Вашингтон – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Босер (Михеев, К. Хьюз), 1:1 – 26 Уилсон (Карлсон, Мирошниченко), 1:2 – 27 Овечкин (Алексеев, Макмайкл)

Эдмонтон – Колорадо – 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 30 Уолкер (Джонсон, Лехконен), 1:1 – 45 Фогеле (Бушар), 2:1 – 51 Кэррик (Перри, Янмарк-Нюлен), 2:2 – 54 Уолкер (Друэн, Миттлстадт), 2:3 – 64 Лехконен (Макар, Маккиннон)

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