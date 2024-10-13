НХЛ: Рейнджерс уступили Юте, Нью-Джерси обыграл Вашингтон, победы Бостона, Торонто и Далласа

В ночь на воскресенье, 13 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 12 октября

Бостон – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 25 Мур (Байфилд, Дано), 1:1 – 36 Линдхольм (Маршанд), 2:1 – 63 Пастрняк (Пойтрас, Лорей)

Баффало – Флорида – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Шмидт (Боквист, Грир), 1:1 – 16 Гринуэй (Кребс), 2:1 – 17 Томпсон (Клифтон, Так), 3:1 – 21 Йокихарью (Куинн, Далин), 4:1 – 36 Самуэльссон (Маклауд, Цукер), 4:2 – 38 Беннетт (Родригес, Райнхарт), 5:2 – 58 Так

Детройт – Нэшвилл – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Комфер (Зайдер, Чиарот), 2:0 – 46 Копп (Эдвинссон, Рэймонд), 3:0 – 59 Ларкин

Монреаль – Оттава – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Хейнеман (Хатсон, Дворак), 2:0 – 15 Кофилд (Слафковски, Мэтисон), 3:0 – 43 Ньюхук (Гуле, Хатсон), 3:1 – 45 Штюцле (Дженсен, Ткачак), 4:1 – 47 Кофилд (Слафковски, Сузуки)

Рейнджерс – Юта – 5:6 (1:1, 3:4, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Хэйтон (Шмалц, Келлер), 1:1 – 8 Панарин (Лафреньер), 1:2 – 21 Макбэйн (Кули, Колячонок), 2:2 – 23 Панарин (Трочек, Фокс), 2:3 – 26 Келлер (Керфут), 2:4 – 28 Стенлунд (Маччелли), 3:4 – 29 Миллер (Фокс), 3:5 – 34 Гюнтер (Хэйтон, Шмалц), 4:5 – 38 Шнайдер (Кайлле, Труба), 5:5 – 52 Кайлле (Какко, Фокс), 5:6 – 64 Келлер

Торонто – Питтсбург – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Летанг (Малкин, Кросби), 1:1 – 21 В. Нюландер (Доми), 2:1 – 22 Найз (Марнер, Райлли), 3:1 – 42 Марнер, 3:2 – 52 Ракелль (Малкин), 4:2 – 59 В. Нюландер (Доми)

Вашингтон – Нью-Джерси – 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Карлсон (Строум, Дюбуа), 1:1 – 13 Кейси (Майер, Братт), 1:2 – 16 Коттер (Хаула, Ноусен), 2:2 – 21 Строум (Овечкин, Карлсон), 2:3 – 23 Татар (Хаула, Ноусен), 2:4 – 33 Коттер (Хаула, Ноусен), 3:4 – 41 Уилсон (Макмайкл), 3:5 – 59 Мерсер (Хишир, Татар)

Даллас – Айлендерс – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Сегин (Дюшен, Марчмент), 2:0 – 30 Бенн (Джонстон), 3:0 – 58 Сегин (Стил, Марчмент)

Миннесота – Сиэтл – 4:5 (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Зукарелло-Асен (Росси, Капризов), 2:0 – 21 Болди (Зукарелло-Асен, Капризов), 2:1 – 21 Эберле (Монтур, Макканн), 2:2 – 28 Эберле (Данн, Бураковски), 3:2 – 41 Капризов (Фэйбер, Росси), 3:3 – 42 Картье (Гурде, Танев), 4:3 – 52 Хартман (Сперджен, Болди), 4:4 – 56 Макканн (Бураковски, Эванс)

Колорадо – Коламбус – 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Веренски (Монахан, Чинахов), 0:2 – 7 Джонсон (Кристиансен), 1:2 – 19 Маккиннон (Рантанен, Иван), 1:3 – 21 Фантилли (Тарасов, Лабанк), 2:3 – 22 Вуд (де Хаан, Келли), 3:3 – 23 Миттлстадт (Макар, Колтон), 3:4 – 24 Марченко (Сиверсон), 3:5 – 29 Чинахов (Марченко, Монахан), 4:5 – 58 Колтон (Макар, Маккиннон), 4:6 – 59 Монахан (Чинахов, Марченко)

Сан-Хосе – Анахайм – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 51 Лундстрем (Лисон, Макгинн), 0:2 – 58 Зеграс (Фаулер)

Калгари – Филадельфия – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Юбердо (Манта, Поспишил), 2:0 – 7 Уигар (Кузьменко, Юбердо), 2:1 – 27 Конекны (Джонсон, Лоутон), 3:1 – 34 Кадри (Юбердо, Кузьменко), 3:2 – 38 Фараби (Кутюрье, Бринк), 4:2 – 54 Баклунд (Зари, Колман), 5:2 – 55 Юбердо (Бин, Поспишил), 5:3 – 57 Конекны (Фрост, Мичков), 6:3 – 58 Кадри (Уигар, Кузьменко)

Эдмонтон – Чикаго – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 15 Курашев (Кайзер, Холл), 1:1 – 24 Перри (Экхольм, Скиннер), 1:2 – 30 Джонс (Терявяйнен, Бедард), 1:3 – 34 Бедард (Броди, Терявяйнен), 1:4 – 45 Терявяйнен (Бедард, Джонс), 2:4 – 50 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 2:5 – 59 Терявяйнен (Джонс, Влашич)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!