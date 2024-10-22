НХЛ: Торонто уничтожил Тампа-Бэй

В ночь на вторник, 22 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.

Результаты матчей НХЛ за 21 октября

Торонто – Тампа-Бэй – 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)

1:0 – 3 В. Нюландер (Доми)

1:1 – 15 Пол (Чаффи, Хедман)

2:1 – 21 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)

3:1 – 27 В. Нюландер (Макмэнн)

4:1 – 29 Пачиоретти (Тимминс, Таварес)

5:1 – 34 Найз (Марнер)

5:2 – 54 Пойнт (Хедман, Кучеров)

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