НХЛ: Торонто уничтожил Тампа-Бэй
Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 22 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.
Результаты матчей НХЛ за 21 октября
Торонто – Тампа-Бэй – 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)
1:0 – 3 В. Нюландер (Доми)
1:1 – 15 Пол (Чаффи, Хедман)
2:1 – 21 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)
3:1 – 27 В. Нюландер (Макмэнн)
4:1 – 29 Пачиоретти (Тимминс, Таварес)
5:1 – 34 Найз (Марнер)
5:2 – 54 Пойнт (Хедман, Кучеров)
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