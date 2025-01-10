НХЛ: Вегас проиграл Айлендерс, Рейнджерс одолели Нью-Джерси, победы Далласа, Питтсбурга и Тампы
В ночь на пятницу, 10 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 9 января
Коламбус – Сиэтл – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Курали (Оливер, Проворов), 1:1 – 12 Толванен (Макканн, Райт), 2:1 – 23 Дель Бель Беллез (Сиверсон, ван Римсдайк), 3:1 – 30 Веренски (Воронков, Фантилли), 4:1 – 32 Матейчук (Дель Бель Беллез, ван Римсдайк), 5:1 – 35 Джонсон (Фаббро, Веренски), 5:2 – 48 Толванен (Монтур, Стивенсон), 6:2 – 59 Марченко (Матейчук)
Рейнджерс – Нью-Джерси – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 12 Фокс (Трочек), 1:1 – 24 Джек Хьюз (Палат, Пеши), 1:2 – 28 Братт (Хэмилтон, Джек Хьюз), 2:2 – 37 Панарин (Фокс, Зибанежад), 3:2 – 62 Кэррик (Смит)
Оттава – Баффало – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Куинн (Бенсон, Маклауд), 0:2 – 13 Куинн (Маклауд, Кребс), 0:3 – 24 Козенс, 0:4 – 30 Маклауд (Так, Далин)
Филадельфия – Даллас – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Бурк (Станковен, Дамба), 0:2 – 9 Хинтц (Робертсон, Дадонов), 0:3 – 28 Джонстон (Лундквист, Бенн), 1:3 – 46 Фрост (Замула, Конекны), 1:4 – 56 Хейсканен (Робертсон, Линделль)
Питтсбург – Эдмонтон – 5:3 (4:1, 1:2, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Ракелль (Петтерссон, Раст), 2:0 – 7 Раст (Кросби, Петтерссон), 3:0 – 9 Хэйс (Пулюярви, О'Коннор), 3:1 – 12 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман), 4:1 – 13 О'Коннор (Кросби, Раст), 5:1 – 25 Кросби (Карлссон, Бантинг), 5:2 – 30 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид), 5:3 – 39 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид)
Тампа-Бэй – Бостон – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 34 Сирелли (Макдона, Хэйгл), 2:0 – 39 Эйссимонт (Макдона, Пол), 2:1 – 42 Лорей (Маршанд, Пик), 3:1 – 58 Хэйгл (Чернак, Кучеров), 4:1 – 59 Пойнт (Хедман, Кучеров)
Каролина – Торонто – 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Робертсон (Лоренц, Доми), 0:2 – 7 В. Нюландер, 1:2 – 14 Робинсон (Нечас, Смит), 2:2 – 14 Дж.Стаал (Мартинук, Свечников), 2:3 – 21 Мэттьюс (Марнер, Найз), 3:3 – 21 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук), 4:3 – 25 Блэйк (Орлов, Яаскя), 5:3 – 41 Дж.Стаал (Мартинук, Бернс), 6:3 – 56 Джарвис
Миннесота – Колорадо – 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 3 О'Коннор (Мэнсон), 0:2 – 16 Колтон, 1:2 – 18 Богосян (Тренин, Годро), 1:3 – 33 Рантанен (Друэн, Маккиннон), 1:4 – 44 Келли (О'Коннор, Кивиранта), 1:5 – 47 Лехконен (Мэнсон), 1:6 – 48 Маккиннон (Рантанен, Друэн)
Сент-Луис – Анахайм – 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Томас, 2:0 – 4 Такер (Болдук, Сундквист), 3:0 – 6 Кайру (Шенн, Фаулер), 4:0 – 13 Холлоуэй (Шенн, Кайру), 4:1 – 16 Нестеренко (Лакомб), 5:1 – 24 Томас (Бучневич), 6:1 – 28 Бучневич (Сутер, Саад), 6:2 – 34 Коланджело (Гудас, Строум)
Вегас – Айлендерс – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 17 Ли (Нелсон), 0:2 – 25 Нелсон (Романов, Барзэл), 0:3 – 30 Хорват (Романов, Палмиери), 0:4 – 57 Сизикас (Добсон, Пажо)
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