НХЛ: Торонто одолел Тампу, Вегас уступил Сент-Луису, победы Бостона, Каролины и Питтсбурга
В ночь на вторник, 21 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 20 января
Бостон – Сан-Хосе – 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Леттьери (Вальстром, Остерли), 1:1 – 13 Гудроу (Делландреа, Штурм), 2:1 – 27 Пастрняк (Линдхольм, Заха), 2:2 – 28 Смит (Гранлунд), 2:3 – 35 Зеттерлунд (Смит), 3:3 – 48 Койл (Маршанд, Пойтрас), 4:3 – 54 Койл (Лорей, Пойтрас), 5:3 – 58 Маршанд (Карло, Пастрняк), 6:3 – 59 Линдхольм (Пик, Койл)
Колорадо – Миннесота – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 12 Миддлтон (Годро, Эхгрен), 1:1 – 38 Маккиннон (Жирар), 1:2 – 42 Тренин (Эхгрен, Иржичек), 1:3 – 43 Фэйбер (Миддлтон, Хартман)
Сиэтл – Баффало – 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Куинн (Кребс, Пауэр), 1:1 – 5 Хэйден (Эванс, Стефенс), 2:1 – 11 Стивенсон (Эванс, Бьоркстранн), 3:1 – 26 Бенирс (Данн, Стивенсон), 3:2 – 29 Цукер (Томпсон, Далин), 3:3 – 35 Томпсон (Кребс, Самуэльссон), 4:3 – 36 Олексяк (Макканн, Райт), 5:3 – 50 Ларссон (Толванен, Макканн), 5:4 – 58 Так (Козенс, Цукер), 6:4 – 58 Макканн (Ларссон, Олексяк)
Вегас – Сент-Луис – 4:5 (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Шайбы: 0:1 – 8 Шенн (Кайру, Холлоуэй), 1:1 – 14 Гертл (Теодор, Дорофеев), 1:2 – 19 Уокер (Факса, Броберг), 1:3 – 26 Нейборс (Парайко, Томас), 2:3 – 27 Хауден (Макнэбб, Теодор), 2:4 – 39 Фаулер (Бучневич, Кайру), 3:4 – 56 Айкел (Пьетранжело, Теодор), 4:4 – 59 Дорофеев (Айкел, Теодор)
Айлендерс – Коламбус – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Джонсон (Воронков, Марченко), 1:1 – 21 Хорват (Пелек, Барзэл), 2:1 – 22 Хольмстрем (Пажо), 3:1 – 25 Хорват (Добсон, Барзэл)
Торонто – Тампа-Бэй – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 4 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Найз), 2:0 – 33 В. Нюландер (Лоренц, Райлли), 2:1 – 36 Пол (Пойнт, Рэддиш), 3:1 – 39 Найз (Мэттьюс, Марнер), 3:2 – 48 Рэддиш (Кучеров, Хедман), 4:2 – 50 Найз (Макмэнн, Марнер), 4:3 – 52 Пол (Хедман, Хэйгл), 5:3 – 58 Марнер
Чикаго – Каролина – 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 9 Курашев (Кревье, Донато), 2:0 – 16 Бертуцци (Джонс), 2:1 – 21 Джарвис (Слэвин, Ахо), 2:2 – 27 Котканиеми (Слэвин, Робинсон), 3:2 – 39 Донато (Курашев, Холл), 3:3 – 53 Дж.Стаал (Орлов, Мартинук), 3:4 – 61 Ахо (Слэвин, Нечас)
Юта – Виннипег – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
Шайбы: 1:0 – 36 Мяяття (Келлер, Шмалц), 2:0 – 39 Кули (Хэйтон), 3:0 – 44 Хэйтон (Стенлунд, Доун), 4:0 – 48 Маччелли (Хэйтон, Доун), 4:1 – 48 Нидеррайтер (Шайфли, Элерс), 4:2 – 51 Демело (Сэмберг, Элерс), 5:2 – 57 Келлер (Шмалц)
Лос-Анджелес – Питтсбург – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 10 Хэйс, 0:2 – 14 Кросби (Бовилье, Гризлик), 0:3 – 28 Малкин (Петтерссон, Томазино), 1:3 – 36 Кемпе (Спенс, Копитар), 1:4 – 39 Глэсс (Пикеринг, Хэйс), 1:5 – 46 Бовилье (Кросби, Летанг)
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