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"Игрок Ирака 100% нырял": Таловеров прокомментировал эпизод с пенальти после своего фола в матче Олимпиады

Максим заявил, что еще не пересматривал момент.
Вчера, 22:39
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

В рамках олимпийского турнира по футболу Украина проиграла Ираку.

Наш соперник сравнял счет в матче после фола Максима Таловерова и вышел вперед примерно через 20 минут после этого.

Таловеров прокомментировал эпизод со своим нарушением, после которого арбитр назначил пенальти. По словам защитника, он уверен, что игрок сборной Ирака «нырял» в том эпизоде.

«Пенальти? На самом деле я еще не смотрел видео. Считаю, что может и немного подтолкнул его, но он 100% нырял. Конечно, я пересмотрю, может это моя ошибка, если это пенальти. Но считаю, что это точно не желтая карточка.

Конечно, я очень расстроен, потому что не имею права делать такие ошибки, если там на самом деле пенальти. Расстроен и прошу прощения у команды. Если это пенальти, то мне очень обидно», - заявил Таловеров в комментарии Общественному.

После первого тура у Украины и Аргентины по 0 очков. У Марокко и Ирака по 3.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина ирак

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