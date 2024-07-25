Экс-первая ракетка мира снялся с одиночного разряда на Олимпийских играх

Для Энди Маррея это последний турнир в карьере.

Бышая первая ракетка мира Энди Маррей не выступит на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде, пишет BBC.

37-летний спортсмен пожаловался на травмированную спину и решил сняться с турнира.

При этом Маррей пока еще остается в парном разряде, где должен сыграть с Даниэлем Эвансом.

Отметим, что Маррей - единственный двукратный олимпийский чемпион, еще никому не удавалось защитить титул в одиночном разряде на Олимпиаде среди мужчин.

Также перед турниром теннисист признался, что это его последний турнир в карьере.

Ранее также с Олимпиады снялся и Янник Синнер.

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