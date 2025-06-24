Маррей вслед за Надалем получит монументальное признание

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета решил увековечить Энди Маррея. Двукратный победитель травяного мэйджора получит статую на территории клуба, сообщает Scotsman.

"Мы посмотрели на Рафу Надаля, получившего мемориальную доску на Ролан Гаррос. Она была очень особенной. Но мы задумались, чего мы хотим для Энди?" – заявил глава клуба Дебби Джеванс.

Дважды олимпийский чемпион Маррей примет участие в разработке скульптуры. Организаторы Уимблдонского турнира приурочат открытие статуи к 150-летию соревнований. Юбилей придется на 2027 год.

Кстати, норвежец Каспер Рууд пропустит Уимблдон-2025 из-за проблем со здоровьем.

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