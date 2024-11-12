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Легендарный теннисист решил попробовать себя в новой профессии

Энди Маррей проведет свой театральный тур.
Сегодня, 18:27
Энди Маррей / Getty Images
Энди Маррей / Getty Images

Бывший британский теннисист Энди Маррей объявил о переходе в другую профессию.

Экс-спортсмен в своем Twitter сообщил, что начнет театральную карьеру. Вскоре Маррей отправится в свой первый тур.

"Этим летом я выхожу на другую сцену. Приходите и посмотрите на мой первый театральный тур с Эндрю Коттером в Глазго, Эдинбурге, Хаммерсмите и Уимблдоне", - написал Энди.

Отметим, что британец завершил карьеру после летней Олимпиады. Он дважды становился олимпийским чемпионом в одиночном разряде и сумел три раза стать победителем турниров серии Grand Slam.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Маррей

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