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Энди Маррей объявил о завершении своей 25-летней карьеры

Матч на Олимпиаде-2024 стал для британца последним.
Сегодня, 01:01
Энди Маррей / Getty Images
Энди Маррей / Getty Images

Вечером четверга, 1 июля, состоялся четвертьфинал теннисного турнира Олимпийских игр 2024 года.

В поединке парного разряда американцы Тейлор Фриц и Томми Пол в двух сетах обыграли британцев Дэниела Эванса и Энди Маррея (6:2, 6:4).

Как сообщает Sky Sports, этот матч стал последним для Маррея, ведь он объявил о завершении карьеры.

"Это был отличный забег (в Париже), но мы проиграли двум лучшим игрокам – Тейлору Фрицу и Томми Полу. Чтобы выиграть этот матч, нам нужно было сыграть очень хорошо, но мы этого не сделали. Этого не должно было случиться", - сказал Маррей после матча.

"Я чувствую себя хорошо. Я был готов к этому моменту последние несколько месяцев. Поскольку перед Уимблдоном мне сделали операцию на спине, я знал, что сейчас подходящее время. Я с нетерпением жду возможности остановиться".

"Мне повезло, что я смог приехать и соревноваться здесь, и я очень благодарен Дэну (Эвансу) за усилия, которые он приложил, чтобы подготовиться как можно лучше, чтобы дать нам шанс отлично выступить".

Источник: Getty Images

Я не чувствую себя человеком, который может сказать, какое у меня наследие, но я просто знаю, что отдал спорту все, что мог. Мне нравилось соревноваться на Олимпийских играх и за свою страну. Эти недели такие особенные, и я обязательно буду скучать по ним.
"Выигрыш медали был бы сказочным финалом. Этого не произошло, но я горжусь тем, что являюсь частью сборной Великобритании".

"У меня четверо детей в возрасте до восьми лет, поэтому лежать без дела не получится! Сейчас я могу делать все, что захочу, но я хочу пойти домой и провести время со своей семьей, быть рядом со своими детьми. Я еще не решил, какая будет следующая глава".

И как только британец добрался до телефона, он зашел в социальную сеть Х и оставил прощальное послание в своем стиле.

"Все равно никогда даже не любил теннис", - написал Энди.

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Энди Маррей - экс-первая ракетка мира. Этот статус он приобрел в 2016 году. Он два раза выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз - US Open (2012). На турнире Большого шлема в Австралии он пять раз становился финалистом (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), на Ролан Гаррос он дошел до финала один раз (2016).

К тому же, на счету 37-летнего британца два олимпийского "золота" в одиночном разряде (2012, 2016) и одно "серебро" микста (2012).

Маррей - единственный теннисист в истории, которому удалось защитить статус олимпийского чемпиона.

На его счету 46 выигранных турниров ATP в одиночном разряде и три - в парном. Он - победитель Кубка Дэвиса в составе Великобритании (2015) и Итогового турнира ATP (2016). 

За свою карьеру Энди Маррей выиграл 73,8% матчей одиночного разряда, сыграв при этом 1001 матч.

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