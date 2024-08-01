"Нет большей радости": Костюк поблагодарила своих фанатов за поддержку после вылета с Олимпиады
Украинская теннисистка, четвертьфиналистка Олимпиады в Париже Марта Костюк подвела личные итоги соревнований.
Марта призналась, что ей было больно после проигрыша матча с Донной Векич, где она боролась до последнего и моментами имела отличные шансы победить.
"Самая большая честь.
Спасибо от всего сердца за вашу чрезвычайную поддержку вчера вечером. Конечно, больно проигрывать такой матч, но это часть игры, и я с нетерпением жду то, что будет впереди".
Также спортсменка особо выделила своих украинских фанатов, поблагодарив их за всю поддержку.
"Особая благодарность моим болельщикам из Украины, в эти трудные времена нет большей радости, чем видеть все невероятные сообщения вашей поддержки.
Париж, спасибо. Сейчас мы точно друзья, и я уже с нетерпением жду возвращения на второй Slam в этом году.
Олимпиада... Увидимся в Лос-Анджелесе-2028!
Продолжаем танцевать (Марта сделала отсылку на свои танцы в перерыве между 2 и 3 сетами, которые завирусились среди теннисного комьюнити - прим.)
Слава Украине!", - написала Костюк в своем Instagram.
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