Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду в Париже

Первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что не поедет на Олимпийские игры.

Напомним, ранее итальянец был вынужден перенести полет в Париж из-за плохого самочувствия.

Сегодня же теннисист рассказал, что врачи диагностировали тонзиллит и посоветовали воздержаться от соревнований.

Отметим, что Синнер в нынешнем году выиграл турниры в Австралии, Майами и Роттердаме, а предстоящая Олимпиада должна была стать для него дебютной.

Напомним, что с расписанием и результатами украинских теннисисток на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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