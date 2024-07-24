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Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду в Париже

Янник Синнер заболел накакуне турнира.
Сегодня, 18:55
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что не поедет на Олимпийские игры.

Напомним, ранее итальянец был вынужден перенести полет в Париж из-за плохого самочувствия.

Сегодня же теннисист рассказал, что врачи диагностировали тонзиллит и посоветовали воздержаться от соревнований.

Отметим, что Синнер в нынешнем году выиграл турниры в Австралии, Майами и Роттердаме, а предстоящая Олимпиада должна была стать для него дебютной.

Напомним, что с расписанием и результатами украинских теннисисток на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

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