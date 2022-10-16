Украина добыла серебро на ЧМ-2022 по пулевой стрельбе

В финале наша сборная уступили спортсменам из США

В египетском Каире проходит чемпионат мира 2022 года по пулевой стрельбе.

Мужская сборная Украины смогла добыть серебро в стрельбе из малокалибирной винтовки с 50м.

В финале Иван Ткаленко, Даниил Гринык и Алексей Вятчин уступили национальной команде США - 10:16.

Бронзовый комплект наград достался спортсменам из Индии. Стоит сказать, что для Украины это вторая медаль.

Ранее бронзу добыл Павел Коростылев в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.