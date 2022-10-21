Украина завоевала три бронзы на молодежном чемпионате мира по борьбе

В испанской Понферрадине проходит молодежный чемпионат мира по борьбе.

Украинская сборная в очередной соревновательный день завоевала три медали.

Соломия Виннык, Манола Скобельская и Анастасия Алпеева принесли нашей команде бронзовые награды.

Ранее серберо было добыто Михаилом Вишневецким. Таким образом, всего у Украины четыре медали.