Украина завоевала три бронзы на молодежном чемпионате мира по борьбе
Украинские спортсменки принесли нашей сборной очередные награды.
Сегодня, 00:25
В испанской Понферрадине проходит молодежный чемпионат мира по борьбе.
Украинская сборная в очередной соревновательный день завоевала три медали.
Соломия Виннык, Манола Скобельская и Анастасия Алпеева принесли нашей команде бронзовые награды.
Ранее серберо было добыто Михаилом Вишневецким. Таким образом, всего у Украины четыре медали.
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