Украинский стронгмен Новиков выиграл очередные крупные соревнования
Престижные состязания среди сильнейших людей мира прошли в Остине, штат Техас. Участие в 2022 году Rogue Invitational приняли десять спортсменов, среди которых два украинца – Алексей Новиков и Павел Наконечный.
Турнир состоял из шести этапов. Наконечный выиграл первый (становая тяга), Новиков ответил победой во втором (гантели), а в двух последующих наши ребята занимали 2 и 3 строчки.
Перед предпоследним соревнованием, в котором спортсменам сначала нужно было на плечах пронести "коромысло" весом в 1000 фунтов (более 450 кг), а затем трижды поднять "бревно" весом в 160 кг, Новиков занимал первую строчку, а Наконечный – четвертую.
В этом соревновании Алексей занял четвертое место, а Павел, к сожалению, стал последним. Но если Наконечный из-за этого потерял одну позицию, то Новиков остался лидером таблицы.
Финальным соревнованием было опрокидывание камней через балку. Павел не смог преодолеть пятый (последний) камень и занял шестое место в этом виде, но не опустился в общей таблице. Новиков же справился со всеми камнями менее чем за 30 секунд и хоть и стал третьим на этом отдельном соревновании, общего первого места же не отпустил.
Финальный список
- Алексей Новиков (Украина) – 49,5
- Трей Митчел (США) – 48
- Митчел Гупер (Канада) – 43,5
- Миртинс Лицис (США) – 37,5
- Павел Наконечный (Украина) – 35
- Бобби Томпсон (США) – 27,5
- Максим Бодро (Канада) – 27
- Роб Кирни (США) – 25
- Айтор Мельстед (Исландия) – 22,5
- Кевин Файрес (США) – 14,5