Украинский стронгмен Новиков выиграл очередные крупные соревнования

Престижные состязания среди сильнейших людей мира прошли в Остине, штат Техас. Участие в 2022 году Rogue Invitational приняли десять спортсменов, среди которых два украинца – Алексей Новиков и Павел Наконечный.

Турнир состоял из шести этапов. Наконечный выиграл первый (становая тяга), Новиков ответил победой во втором (гантели), а в двух последующих наши ребята занимали 2 и 3 строчки.

Перед предпоследним соревнованием, в котором спортсменам сначала нужно было на плечах пронести "коромысло" весом в 1000 фунтов (более 450 кг), а затем трижды поднять "бревно" весом в 160 кг, Новиков занимал первую строчку, а Наконечный – четвертую.

В этом соревновании Алексей занял четвертое место, а Павел, к сожалению, стал последним. Но если Наконечный из-за этого потерял одну позицию, то Новиков остался лидером таблицы.

Финальным соревнованием было опрокидывание камней через балку. Павел не смог преодолеть пятый (последний) камень и занял шестое место в этом виде, но не опустился в общей таблице. Новиков же справился со всеми камнями менее чем за 30 секунд и хоть и стал третьим на этом отдельном соревновании, общего первого места же не отпустил.

Финальный список