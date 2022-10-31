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Украинский стронгмен Новиков выиграл очередные крупные соревнования

Алексей победил на турнире в США 2022 году Rogue Invitational.
Сегодня, 08:12
Новиков (в центре) после победы
Новиков (в центре) после победы
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Престижные состязания среди сильнейших людей мира прошли в Остине, штат Техас. Участие в 2022 году Rogue Invitational приняли десять спортсменов, среди которых два украинца – Алексей Новиков и Павел Наконечный.

Турнир состоял из шести этапов. Наконечный выиграл первый (становая тяга), Новиков ответил победой во втором (гантели), а в двух последующих наши ребята занимали 2 и 3 строчки.

Перед предпоследним соревнованием, в котором спортсменам сначала нужно было на плечах пронести "коромысло" весом в 1000 фунтов (более 450 кг), а затем трижды поднять "бревно" весом в 160 кг, Новиков занимал первую строчку, а Наконечный – четвертую.

В этом соревновании Алексей занял четвертое место, а Павел, к сожалению, стал последним. Но если Наконечный из-за этого потерял одну позицию, то Новиков остался лидером таблицы.

Финальным соревнованием было опрокидывание камней через балку. Павел не смог преодолеть пятый (последний) камень и занял шестое место в этом виде, но не опустился в общей таблице. Новиков же справился со всеми камнями менее чем за 30 секунд и хоть и стал третьим на этом отдельном соревновании, общего первого места же не отпустил.

Финальный список

  1. Алексей Новиков (Украина) – 49,5
  2. Трей Митчел (США) – 48
  3. Митчел Гупер (Канада) – 43,5
  4. Миртинс Лицис (США) – 37,5
  5. Павел Наконечный (Украина) – 35
  6. Бобби Томпсон (США) – 27,5
  7. Максим Бодро (Канада) – 27
  8. Роб Кирни (США) – 25
  9. Айтор Мельстед (Исландия) – 22,5
  10. Кевин Файрес (США) – 14,5
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