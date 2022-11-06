Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике
Украинский спортсмен хорошо показал себя в коронной дисциплине.
В английском Ливерпуле проходит последний день чемпионата мира по спортивной гимнастике.
Украинский спортсмен Игорь Радивилов добыл бронзовую медаль в опорном прыжке.
Гимнаст исполнил два отличных прыжка, набрав 14.8 и 14.666 балла соответственно.
Радивилов уступил лишь армянину Артуру Давтяну и филлипинцу Карлосу Юло.
Для нашей сборной это единственная награда на мировом первенстве.