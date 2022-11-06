Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен хорошо показал себя в коронной дисциплине.

В английском Ливерпуле проходит последний день чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Украинский спортсмен Игорь Радивилов добыл бронзовую медаль в опорном прыжке.

Гимнаст исполнил два отличных прыжка, набрав 14.8 и 14.666 балла соответственно.

Радивилов уступил лишь армянину Артуру Давтяну и филлипинцу Карлосу Юло.

Для нашей сборной это единственная награда на мировом первенстве.