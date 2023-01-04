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Майкл Смит - впервые стал чемпионом мира по дартсу

Английский спортсмен с третьей попытки забрал себе корону.
Сегодня, 00:31
Майкл Смит
Майкл Смит

В Лондоне состоялся финальный поединок чемпионата мира по дартсу, в котором встретились англичанин Майкл Смит и трехкратный чемпион нидерландец Майкл ван Гервен.

Поединок до победы в семи сетах начался для Смита с проигранной партии, но он смог ответить двумя взятыми подряд, хотя в четвертом сете проиграл в чистую 0:3.

Очень напряженный пятый сет завершился победой нидерландца, но затем ван Гервен проиграл сразу четыре сета подряд.

При счете 6:3, когда Смиту оставалось выиграть лишь один сет, чтобы стать чемпионом, он все же проиграл партию №10, а №11 начал с двух проигранных легов.

Но англичанин смог совершить невероятный камбэк, сначала забрав два лега и ответ, а в пятом дважды подряд выбросить 180 очков и "добить" оппонента.

Смит взял реванш за поражение в финале 2019 года и впервые стал чемпионом мира.


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