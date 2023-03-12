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Украина уступила Австрии на квалификации Евро-2024 по гандболу

Однако шансы все еще остались.
Сегодня, 11:48
Украина - Австрия / handball.net.ua
Украина - Австрия / handball.net.ua

Сборная Украины по гандболу проиграла сборной Австрии оба поединка, выбыв из борьбы за первое место в группе.

Накануне матча Румыния обыграла Фарерские острова, тем самым Австрия, обыграв нас, автоматически проходила на Евро. А украинцам просто хоетлось прервать серию поражений.

В первом тайме наши парни выглядели лучше соперника и вели в счету. Во втором добились разницы в +5, однако австрийцы сумели собраться и ответить штурмом, вырвав победу со счетом 23:22.

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Таким образом сборная Украины выбыла из борьбы за первое место, однако все еще может побороться за второе. Для этого нужно обыгрывать Румынию и Фарерские острова 26 и 30 апреля соответственно.

Турнирная таблица квалификации Евро-2024: группа 4

  1. Австрия - 8 очков (4 матча), +16
  2. Румыния - 4 очка (4), +10
  3. Украина - 2 очка (4), -14
  4. Фарерские острова - 2 очка (4), -12

 


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