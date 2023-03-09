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Cборная Украины по гандболу проиграла Австрии в отборе на ЧЕ-2024

Наша национальная команда проигрывает второй матч кряду.
Вчера, 22:26
Сборная Украины по гандболу / handball.net.ua
Сборная Украины по гандболу / handball.net.ua

В рамках третьего тура третьего этапа квалификации сборная Украины встретилась с Австрией. 

Наша национальная команда не смогла переиграть лучшую команду группы. Поединок завершился со счетом 31:38

Стоит отметить, что это уже второе поражение кряду для "сине-желтых". Ранее сборная проиграла Румынии со счетом 34:26.

В данный момент Украина имеет равное количество очков с Фарерами и уже упомянутой Румынией, но занимает последнее место по дополнителным показателям.

Украина - Австрия 31:38

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина гандбол

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