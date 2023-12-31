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С Новым 2024 годом, дорогие читатели!

Редакция ISPORT поздравляет Вас с Новым годом.
Сегодня, 18:40

Уже вот-вот завершится этот крайне непростой 2023 год. Мы с Вами пережили немало событий: от очередных отстрелов по стороны страны 404 до феноменальных выступлений украинских спортсменов в различных видах. Пора выдохнуть и ждать хороших событий и новостей.

Если Вы это читаете, то это означает только одно – 2024 год стучит всем нам в дверь. Поэтому редакция ISPORT поздравляет Вас с праздником, а также желает в Новом году:

- двигаться к своей цели также быстро, отталкивая всех конкурентов, как Эрлинг Холанд к чужой штрафной;

- иметь такое же везение в новом году, как у Михаила Мудрика в матче с Арсеналом;

- всегда и везде побеждать, словно Макс Ферстаппен в Формуле-1;

- выпивать много и всегда чувствовать себя бодро, как Конор Макгрегор после очередной тусовки в мире селебрити;

- иметь такое же крепкое здоровье, как защита Барселоны в прошлом сезоне Ла Лиги;

- не бояться старости и продолжать сиять, словно Роналду в Саудовской Аравии;

- стартовать на новом рабочем месте так же ярко, как Беллингем это сделал в Реале;

- не падать духом даже когда жизнь играет против правил, словно Усик в бою с Дюбуа;

- быть надежным человеком для своих родных и близких, как Миколенко в матчах за Эвертон;

- всегда быть на позитиве и улыбаться даже в самые сложные моменты жизни, как это делает Нголо Канте;

- пусть Ваши фотографии будут таким же красивыми и изящными, как у Доминика Собослая во время матчей;

- не бойтесь пробовать себя в новых сферах, даже если никто в вас не верит, как это сделал Фрэнсис Нганну в бою с Тайсоном Фьюри;

- наслаждайтесь жизнью и кайфуйте по полной, словно Лео Месси в Майами!

С Новым годом, друзья, и продолжайте читать нас и в следующем году! Мы обещаем радовать Вас уникальным контентом, яркими материалами и разносторонними обзорами всех спортивных событий в мире!

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: isport Новый год

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