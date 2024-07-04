ХИТ узнал соперников по Лиге чемпионов

Украинский клуб попал в группу с чемпионами.

Состоялась жеребьевка группового этапа футзальной Лиги чемпионов.

ХИТ сыграет против Картахены (Испания), Андерлехта (Бельгия) и Рекорда (Польша) в основном раунде.

Читай также: Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу

Матчи пройдут с 22 по 27 октября. Мини-турнир состоится в Бельгии, а хозяином будет Андерлехт.

Отметим, все команды нашей группы являются чемпионами своих стран.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!