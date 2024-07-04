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ХИТ узнал соперников по Лиге чемпионов

Украинский клуб попал в группу с чемпионами.
Сегодня, 16:49
ФК ХИТ / Ассоциация футзала Украины
ФК ХИТ / Ассоциация футзала Украины

Состоялась жеребьевка группового этапа футзальной Лиги чемпионов.

ХИТ сыграет против Картахены (Испания), Андерлехта (Бельгия) и Рекорда (Польша) в основном раунде.

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Матчи пройдут с 22 по 27 октября. Мини-турнир состоится в Бельгии, а хозяином будет Андерлехт.

Отметим, все команды нашей группы являются чемпионами своих стран.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Хит

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