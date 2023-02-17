Украинка Федина признана лучшей спортсменкой Европы в артистическом плавании

Украинка Марта Федина была признана Европейской лигой плавания (LEN) лучшей синхронисткой 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинка одержала победу в номинации "Лучшая спортсменка Европы в артистическом плавании по итогам 2022 года".

В голосовании, в котором принимали участие эксперты и болельщики, за 21-летнюю украинскую синхронистку отдали свои голоса 60,61% респондентов.

В 2022 году Федина завоевала шесть золотых медалей на чемпионате Европы в Риме - две индивидуальных и четыре командных. Также на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште она взяла два золота и серебро в составе команды и два серебра в сольных выступлениях.