Украинка Федина признана лучшей спортсменкой Европы в артистическом плавании
Украинская спортсменка удостоилась высокого признания по итогам прошлого года.
Украинка Марта Федина была признана Европейской лигой плавания (LEN) лучшей синхронисткой 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Украинка одержала победу в номинации "Лучшая спортсменка Европы в артистическом плавании по итогам 2022 года".
В голосовании, в котором принимали участие эксперты и болельщики, за 21-летнюю украинскую синхронистку отдали свои голоса 60,61% респондентов.
В 2022 году Федина завоевала шесть золотых медалей на чемпионате Европы в Риме - две индивидуальных и четыре командных. Также на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште она взяла два золота и серебро в составе команды и два серебра в сольных выступлениях.