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Магучих рассказала про свою травму перед ЧМ-2025 в помещении

Украинка постарается выиграть золото в Китае.
Сегодня, 21:18
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выступит на чемпионате мира в помещении.

Украинка опубликовала пост на своей странице в Instagram-stories, в котором сообщила, что восстановилась от травмы и отправится Нанкин (Китай).

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"Рада сказать, что предыдущая неделя прошла хорошо. Мы с командой хорошо поработали над восстановлением, поэтому с новыми силами и эмоциями увидимся в секторе".

Отметим, что в марте украинка в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении. Магучих показала результат 1,99 м, однако улучшать не стала из-за травмы ноги.

Финал женских соревнований ЧМ-2025 в прыжках в высоту пройдет в воскресенье, 23 марта.

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