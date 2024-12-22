"Сдержанная, достойная и грациозная": Магучих прокомментировала победу Усика над Фьюри

В рамках вечера бокса в Эр-Рияде Александр Усик победил Тайсона Фьюри.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась эмоциями от победы своего соотечественника, рассказав, как и где она смотрела поединок.

Девушка также вспомнила известный мем, который создал Усик.

«Вчера всей командой собрались в британском пабе и смотрели бой Усика.

Там же встретили девушку из Сум, которая сейчас живет в Манчестере, но приехала на неделю на Тенерифе и на одну украинку в нашем пространстве стало больше. Классно чувствовать, что как далеко мы бы ни были - мы едины, а главное - нужны и важны друг другу.

Вчера с Усиком победила вся страна и эта победа была грациозная, сдержанная и достойная, как и наша нация.

I'm feel, I'm very feel», - написала Ярослава.

Напомним, ранее промоутер Усика рассказал, может ли он побоксировать с Владимиром Кличко.



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