NAVI перевели таланта из фарм-клуба в основу, другие игроки академии выставлены на трансфер

Киберспортивный клуб NAVI объявил, что Дрин "makazze" Шакири продолжит свою карьеру в основном ростере клуба.

18-летний игрок станет игроком первой команды, однако не уточняется, кого он заменит.

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NAVI сообщили, что выставили на трансфер ростер NAVI Junior, который включает четырех игроков, тренера и рейтинг в зоне инвайтов на Major.

Причиной называются "ограничения экосистемы CS, которые не позволяют игрокам академического состава и дальше развиваться под тегом NAVI".

Отметим, что в составе фарм-клуба франшизы, кроме makazze, выступали Дмитрий "dem0n" Мирошниченко, Никита "cmtry" Самолетов, Джюгас "dziugss" Степонавичюс, Аулон "Krabeni" Фазлия, их тренером был Андраш "coolio" Ферчак.

В ближайшее время начнется набор в новый состав NAVI Junior по CS2.

Ранее сообщалось, что NaVi хотят заменить двух игроков CS2-состава.

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