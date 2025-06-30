iSport.ua
Русский Українська
Другие

NAVI перевели таланта из фарм-клуба в основу, другие игроки академии выставлены на трансфер

"Рожденные побеждать" изменили состав.
Сегодня, 17:00       Автор: Митя Шитко
Дрин
Дрин "makazze" Шакири / Natus Vincere

Киберспортивный клуб NAVI объявил, что Дрин "makazze" Шакири продолжит свою карьеру в основном ростере клуба.

18-летний игрок станет игроком первой команды, однако не уточняется, кого он заменит.

Читай также: "Тяжело выбраться из тюрьмы": s1mple о контракте в Natus Vincere

NAVI сообщили, что выставили на трансфер ростер NAVI Junior, который включает четырех игроков, тренера и рейтинг в зоне инвайтов на Major. 

Причиной называются "ограничения экосистемы CS, которые не позволяют игрокам академического состава и дальше развиваться под тегом NAVI".

Отметим, что в составе фарм-клуба франшизы, кроме makazze, выступали Дмитрий "dem0n" Мирошниченко, Никита "cmtry" Самолетов, Джюгас "dziugss" Степонавичюс, Аулон "Krabeni" Фазлия, их тренером был Андраш "coolio" Ферчак.

В ближайшее время начнется набор в новый состав NAVI Junior по CS2.

Ранее сообщалось, что NaVi хотят заменить двух игроков CS2-состава.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Выбью из него де**мо": Альварес назвал условие для боя с Джейком Полом "Выбью из него де**мо": Альварес назвал условие для боя с Джейком Полом
Окружение Ферстаппена продавливает серьезные изменения в Ред Булл Окружение Ферстаппена продавливает серьезные изменения в Ред Булл
Свитолина установила рекорд на турнирах Grand Slam Свитолина установила рекорд на турнирах Grand Slam
Реал обратил внимание на лучшего игрока Евро U-19 Реал обратил внимание на лучшего игрока Евро U-19

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Интер будет противостоять Флуминенсе, Манчестер Сити проэкзаменирует Аль-Хиляль на КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Бокс18:45
"Выбью из него де**мо": Альварес назвал условие для боя с Джейком Полом
Формула 118:35
Окружение Ферстаппена продавливает серьезные изменения в Ред Булл
Теннис18:10
Свитолина установила рекорд на турнирах Grand Slam
Европа17:55
Реал обратил внимание на лучшего игрока Евро U-19
Теннис17:44
Лучший теннисист россии сенсационно покинул Уимблдон, проиграв 64-й ракетке мира
Формула 117:25
Два пилота получили штрафные баллы после Гран-при Австрии
Европа17:21
Украинский защитник стал игроком португальского клуба
Киберспорт17:00
NAVI перевели таланта из фарм-клуба в основу, другие игроки академии выставлены на трансфер
Европа16:30
Бывший футболист сборной Украины покинул Эмполи
Олимпийские виды16:09
Чемпионат Европы-2025 по фехтованию в Генуе: Украина среди лучших
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK