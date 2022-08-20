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NaVi стартует на Blast Premier: онлайн-трансляция всех матчей

Украинская киберспортивная организация поборется за квалификацию в Falls Finals.
Сегодня, 08:54
Blast Premier
Blast Premier
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С 19 по 28 августа пройдет киберспортивный турнир Blast Premier: Falls Group.

В Копенгагене будет разыгран общий призовый фонд в размере 177,5 тысяч долларов, а первые 6 команд получат квалификацию в Falls Finals.

На соревнованиях выступит и украинский киберспортивный клуб NaVi, который на групповом этапе будет вынужден играть без своего лидера Александра "S1mple" Костылева.

Представляем вам онлайн-трансляцию всех матчей Blast Premier

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт navi
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