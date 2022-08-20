NaVi стартует на Blast Premier: онлайн-трансляция всех матчей

Украинская киберспортивная организация поборется за квалификацию в Falls Finals.

С 19 по 28 августа пройдет киберспортивный турнир Blast Premier: Falls Group.

В Копенгагене будет разыгран общий призовый фонд в размере 177,5 тысяч долларов, а первые 6 команд получат квалификацию в Falls Finals.

На соревнованиях выступит и украинский киберспортивный клуб NaVi, который на групповом этапе будет вынужден играть без своего лидера Александра "S1mple" Костылева.

Представляем вам онлайн-трансляцию всех матчей Blast Premier