BLAST Premier: расписание и результаты турнира по Counter Strike
В столице Дании Копенгагене состоятся соревнования BLAST Premier: Fall Groups, где в LAN-формате встретятся 12 киберспортивных команд.
Участники начали борьбу за выход в финальную часть осеннего сезона турниров BLAST.
Формат турнира
Групповая стадия
- 12 команд поделены на три группы по 4 коллектива;
- Все матчи в формате bo1;
- Все команды выходят в плей-ин стадию;
Плей-ин стадия
- Три отдельные сетки;
- Все матчи в формате bo3;
- Победители выходят в BLAST Premier: Fall Finals
- Худшие команды вылетают в BLAST Premier: Fall Showdown
- Вторые и третьи команды отправляются в стадию последнего шанса
Стадия последнего шанса
- Шесть команд разбиты на три пары;
- Матчи в формате bo3;
- Победители выходят в BLAST Premier: Fall Finals
- Проигравшие вылетают в BLAST Premier: Fall Showdown
Расписание и результаты
Группа А (все матчи 19 августа)
Участники: Vitality, OG, NiP, Astralis
14:00, Vitality - OG
15:00, NiP – Astralis
16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча
17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча
19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча
20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча
Группа В (все матчи 20 августа)
Участники: Natus Vincere, Complexity, G2, Liquid
14:00, NaVi - Complexity
15:00, G2 – Liquid
16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча
17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча
19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча
20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча
Группа C (все матчи 21 августа)
Участники: FaZe, Evil Geniuses, Heroic, BiG
14:00, FaZe - Evil Geniuses
15:00, Heroic – BiG
16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча
17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча
19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча
20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча
Стадия плей-ин
25 августа
14:00, 4-е место группы А – 3-е место группы В (матч №1)
17:30, 4-е место группы В – 3-е место группы С (матч №2)
21:00, 4-е место группы С – 3-е место группы А (матч №3)
26 августа
14:00, 2-е место группы С – победитель матча №1 (матч №4)
17:30, 2-е место группы А – победитель матча №2 (матч №5)
21:00, 2-е место группы В – победитель матча №3 (матч №6)
27 августа
14:00, 1-е место группы А – победитель матча №4 (матч №7)
17:30, 1-е место группы В – победитель матча №5 (матч №8)
21:00, 1-е место группы С – победитель матча №6 (матч №9)
Стадия последнего шанса
28 августа
14:00, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9
17:30, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9
21:00, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9