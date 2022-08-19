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BLAST Premier: расписание и результаты турнира по Counter Strike

ISPORT знакомит своих читателей с правилами, календарем и результатами матчей турнира по CS:GO.
Сегодня, 11:00
SDY снова сыграет за NaVi / HLTV
SDY снова сыграет за NaVi / HLTV
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В столице Дании Копенгагене состоятся соревнования BLAST Premier: Fall Groups, где в LAN-формате встретятся 12 киберспортивных команд.

Участники начали борьбу за выход в финальную часть осеннего сезона турниров BLAST.

Формат турнира

Групповая стадия

  • 12 команд поделены на три группы по 4 коллектива;
  • Все матчи в формате bo1;
  • Все команды выходят в плей-ин стадию;

Плей-ин стадия

  • Три отдельные сетки;
  • Все матчи в формате bo3;
  • Победители выходят в BLAST Premier: Fall Finals
  • Худшие команды вылетают в BLAST Premier: Fall Showdown
  • Вторые и третьи команды отправляются в стадию последнего шанса

Стадия последнего шанса

  • Шесть команд разбиты на три пары;
  • Матчи в формате bo3;
  • Победители выходят в BLAST Premier: Fall Finals
  • Проигравшие вылетают в BLAST Premier: Fall Showdown

Расписание и результаты

Группа А (все матчи 19 августа)

Участники: Vitality, OG, NiP, Astralis

14:00, Vitality - OG               
15:00, NiP – Astralis
16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча
17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча
19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча
20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча

Группа В (все матчи 20 августа)

Участники: Natus Vincere, Complexity, G2, Liquid

14:00, NaVi - Complexity           
15:00, G2 – Liquid
16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча
17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча
19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча
20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча

Группа C (все матчи 21 августа)

Участники: FaZe, Evil Geniuses, Heroic, BiG

14:00, FaZe - Evil Geniuses       
15:00, Heroic – BiG
16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча
17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча
19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча
20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча

Стадия плей-ин

25 августа
14:00, 4-е место группы А – 3-е место группы В (матч №1)
17:30, 4-е место группы В – 3-е место группы С (матч №2)
21:00, 4-е место группы С – 3-е место группы А (матч №3)

26 августа
14:00, 2-е место группы С – победитель матча №1 (матч №4)
17:30, 2-е место группы А – победитель матча №2 (матч №5)
21:00, 2-е место группы В – победитель матча №3 (матч №6)

27 августа
14:00, 1-е место группы А – победитель матча №4 (матч №7)
17:30, 1-е место группы В – победитель матча №5 (матч №8)
21:00, 1-е место группы С – победитель матча №6 (матч №9)

Стадия последнего шанса

28 августа
14:00, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9
17:30, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9
21:00, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive BLAST
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