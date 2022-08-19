BLAST Premier: расписание и результаты турнира по Counter Strike

ISPORT знакомит своих читателей с правилами, календарем и результатами матчей турнира по CS:GO.

SDY снова сыграет за NaVi / HLTV

В столице Дании Копенгагене состоятся соревнования BLAST Premier: Fall Groups, где в LAN-формате встретятся 12 киберспортивных команд.

Участники начали борьбу за выход в финальную часть осеннего сезона турниров BLAST.

Формат турнира

Групповая стадия

12 команд поделены на три группы по 4 коллектива;

Все матчи в формате bo1;

Все команды выходят в плей-ин стадию;

Плей-ин стадия

Три отдельные сетки;

Все матчи в формате bo3;

Победители выходят в BLAST Premier: Fall Finals

Худшие команды вылетают в BLAST Premier: Fall Showdown

Вторые и третьи команды отправляются в стадию последнего шанса

Стадия последнего шанса

Шесть команд разбиты на три пары;

Матчи в формате bo3;

Победители выходят в BLAST Premier: Fall Finals

Проигравшие вылетают в BLAST Premier: Fall Showdown

Расписание и результаты

Группа А (все матчи 19 августа)

Участники: Vitality, OG, NiP, Astralis

14:00, Vitality - OG

15:00, NiP – Astralis

16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча

17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча

19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча

20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча

Группа В (все матчи 20 августа)

Участники: Natus Vincere, Complexity, G2, Liquid

14:00, NaVi - Complexity

15:00, G2 – Liquid

16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча

17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча

19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча

20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча

Группа C (все матчи 21 августа)

Участники: FaZe, Evil Geniuses, Heroic, BiG

14:00, FaZe - Evil Geniuses

15:00, Heroic – BiG

16:30, Победитель первого матча – Победитель второго матча

17:30, Проигравший первого матча – Проигравший второго матча

19:00, Проигравший третьего матча – победитель четвертого матча

20:30, Победитель третьего матча – победитель пятого матча

Стадия плей-ин

25 августа

14:00, 4-е место группы А – 3-е место группы В (матч №1)

17:30, 4-е место группы В – 3-е место группы С (матч №2)

21:00, 4-е место группы С – 3-е место группы А (матч №3)

26 августа

14:00, 2-е место группы С – победитель матча №1 (матч №4)

17:30, 2-е место группы А – победитель матча №2 (матч №5)

21:00, 2-е место группы В – победитель матча №3 (матч №6)

27 августа

14:00, 1-е место группы А – победитель матча №4 (матч №7)

17:30, 1-е место группы В – победитель матча №5 (матч №8)

21:00, 1-е место группы С – победитель матча №6 (матч №9)

Стадия последнего шанса

28 августа

14:00, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9

17:30, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9

21:00, проигравший матче №4-6 - проигравший матче №7-9