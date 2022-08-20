NaVi презентовали новую джерси патриотичным роликом

Футболки уже поступили в продажу.

Украинский киберспортивный клуб NaVi презентовал джерси на сезон 2022.

Экипировщиком организации является компания Nike.

Футболка выполнена в черном цвете с желтыми вставками.

"Рожденные побеждать" продемонстрировали форму в патриотичном ролике, который был подготовлен для презентации.

В команде отметили, что готовы были обновить комплект уже давно, но в дела вмешалась война в Украине.

Напомним, что NaVi стартуют на Blast Premier:Fall Groups. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция всех матчей.