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NaVi презентовали новую джерси патриотичным роликом

Футболки уже поступили в продажу.
Сегодня, 12:22
NaVi / Natus Vincere
NaVi / Natus Vincere
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Украинский киберспортивный клуб NaVi презентовал джерси на сезон 2022.

Экипировщиком организации является компания Nike.

Футболка выполнена в черном цвете с желтыми вставками.

"Рожденные побеждать" продемонстрировали форму в патриотичном ролике, который был подготовлен для презентации.

В команде отметили, что готовы были обновить комплект уже давно, но в дела вмешалась война в Украине.

Напомним, что NaVi стартуют на Blast Premier:Fall Groups. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция всех матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт navi
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