NaVi презентовали новую джерси патриотичным роликом
Футболки уже поступили в продажу.
Украинский киберспортивный клуб NaVi презентовал джерси на сезон 2022.
Экипировщиком организации является компания Nike.
Футболка выполнена в черном цвете с желтыми вставками.
"Рожденные побеждать" продемонстрировали форму в патриотичном ролике, который был подготовлен для презентации.
В команде отметили, что готовы были обновить комплект уже давно, но в дела вмешалась война в Украине.
Напомним, что NaVi стартуют на Blast Premier:Fall Groups. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция всех матчей.