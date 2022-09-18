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Украинская команда с S1mple, SDY и Edward в составе проиграла в финале турнира легенд по CS:GO

На Kinguin Legends 2022 года играли команды собранные легендарными игроками в Counter Strike.
Сегодня, 21:15
Александр
Александр "S1mple" Костылев
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Киберспортивная организация Kinguin организовала турнир с суммой призовых, равной 50.000€. Восемь легендарных игроков выступили в роли капитанов и собрали свои команды.

Одним из капитанов был бывший игрок Natus Vincere украинец Иоанн Edward Сухарев. По правилам турнира средний возраст команды должен быть не менее 26 лет.

Начинала турнир команда Edward в составе bondik, Woro2k, DemQQ и j3kie. Эти ребята дошли до финала турнира, где двух последних сменили действующие игроки "рожденных побеждать" - sdy и s1mple.

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В решающем матче соперниками стали ребята во главе со шведом Maikelele. На первой карте Vertigo сильнее были украинцы (16:14).

Далее последовали противостояния на Mirage и Nuke. Edward и компания на обеих картах первыми забирали 15 раундов, но не реализовали матч-поинты, а на экстра-раундах были хуже и проиграли оба овертайма. 1:2 – победа команды Maikelele.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: s1mple Counter-Strike- Global Offensive Иоанн Edward Сухарев виктор оруджев
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