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Президент Франции Макрон объявил о проведении в Париже "мажора" по CS:GO

Major состоится в столице страны весной 2023 года.
Сегодня, 11:06
Эммануэль Макрон / Getty Images
Эммануэль Макрон / Getty Images
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Киберспортивный турнирный оператор BLAST станет организатором следующего турнира серии Major по Counter Strike: Global Offensive.

Состоится он в мае 2023 года в Париже, столице Франции. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон.

"Франция рада приветствовать два уникальных крупномасштабных турнира международного уровня в 2023 и 2024. В мае следующего года  BLAST организует Major по Counter-Strike в Париже. Это первый CS мажор для Франции, и он пройдёт в парижской Accor Arena", - записал на видео Макрон.

Отметим, что в ноябре этого года Major пройдет в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт мажор
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