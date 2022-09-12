Президент Франции Макрон объявил о проведении в Париже "мажора" по CS:GO

Киберспортивный турнирный оператор BLAST станет организатором следующего турнира серии Major по Counter Strike: Global Offensive.

Состоится он в мае 2023 года в Париже, столице Франции. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон.

"Франция рада приветствовать два уникальных крупномасштабных турнира международного уровня в 2023 и 2024. В мае следующего года BLAST организует Major по Counter-Strike в Париже. Это первый CS мажор для Франции, и он пройдёт в парижской Accor Arena", - записал на видео Макрон.

Отметим, что в ноябре этого года Major пройдет в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро.