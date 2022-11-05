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S1mple провел матч против Vitality, обвернутым во флаг Украины

Александр Костылев поддержал свою страну патриотичным жестом.
Вчера, 22:58
S1mple / HLTV
S1mple / HLTV

Снайпер NaVi Александр "S1mple" Костылев вышел на матч с Vitality в рамках IEM Rio Major с флагом Украины.

Игрок "рожденных побеждать" обвязал национальные цвета вокруг шеи, проведя тяжелую игру вместе с родной символикой.

Отметим, S1mple сделал 40 килов, став лучшим игроком встречи. По итогам вторых дополнительных раундов победу в матче одержал украинский коллектив со счетом 25:21.

На ISPORT также доступны расписание и результаты IEM Rio Major.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi s1mple

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