S1mple провел матч против Vitality, обвернутым во флаг Украины

Снайпер NaVi Александр "S1mple" Костылев вышел на матч с Vitality в рамках IEM Rio Major с флагом Украины.

Игрок "рожденных побеждать" обвязал национальные цвета вокруг шеи, проведя тяжелую игру вместе с родной символикой.

Отметим, S1mple сделал 40 килов, став лучшим игроком встречи. По итогам вторых дополнительных раундов победу в матче одержал украинский коллектив со счетом 25:21.

На ISPORT также доступны расписание и результаты IEM Rio Major.