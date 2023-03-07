G2 подписал женский состав в CS:GO, в нем две украинки и россиянка

Европейская киерспортивная организация G2 eSports объявила о подписании женского состава по CS:GO.

Новый ростер назвали Ойя в честь африканской богини ветра и эталона справедливости. В него вошли две представительницы Швеции, две украинки и одна росиянка.

Швецию буду представлять две легенды CS:GO, которые за последние годы выиграли все в Valorant и решили вернуться к корням - Зайнаб zAAz Турки и Джулия juliano Киран.

Также G2 будут представлять украинки Александра “manka” Круспе и Александра “kyossa“ Тычанская. Последней участницей состава стала росиянка Анастасия kr4sy Хлобыстина.

"Проект G2 Oya, наряду с G2 Gozen и G2 Hel, - это гораздо больше, чем просто победы или поражения. Создание команды призвано помочь вдохновить следующее поколение игроков CS:GO. Мы безмерно гордимся той работой, которую мы проделали в G2 для улучшения представленности женщин-игроков в киберспортивных соревнованиях, и это лишь очередной шаг на нашем пути к этому," - заявил исполнительный директор команды Албан Дешелотте.