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G2 подписал женский состав в CS:GO, в нем две украинки и россиянка

Ростер получил название в честь африканской богини.
Сегодня, 20:08
Женский состав G2 / g2esports.com
Женский состав G2 / g2esports.com

Европейская киерспортивная организация G2 eSports объявила о подписании женского состава по CS:GO.

Новый ростер назвали Ойя в честь африканской богини ветра и эталона справедливости. В него вошли две представительницы Швеции, две украинки и одна росиянка.

Швецию буду представлять две легенды CS:GOкоторые за последние годы выиграли все в Valorant и решили вернуться к корням - Зайнаб zAAz Турки и Джулия juliano Киран.

Также G2 будут представлять украинки Александра “manka” Круспе и Александра “kyossa“ Тычанская. Последней участницей состава стала росиянка Анастасия kr4sy Хлобыстина.

"Проект G2 Oya, наряду с G2 Gozen и G2 Hel, - это гораздо больше, чем просто победы или поражения. Создание команды призвано помочь вдохновить следующее поколение игроков CS:GO. Мы безмерно гордимся той работой, которую мы проделали в G2 для улучшения представленности женщин-игроков в киберспортивных соревнованиях, и это лишь очередной шаг на нашем пути к этому," - заявил исполнительный директор команды Албан Дешелотте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: G2 Esports

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