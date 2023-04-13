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Monte сыграют с победителем пары G2 - Vitality за статус легенд

Украинская организация может получить путевку сразу в "легенды".
Вчера, 21:05
Monte / HLTV.org
Monte / HLTV.org

Во время отборочного турнира в Paris Major 2023 – European RMR B – украинская команда Monte смогла занять третье место с показателем в три победы и одно поражение и прошла на парижский мажор.

Тем не менее, команде Woro2k предстоит сыграть еще один матч.

Из этой группы только три команды проходят сразу в "стадию Легенд" на мейджоре. Именно за путевку в Легенды Monte будут бороться с победителем другого матча между Vitality и G2, которые также имеют три победы при одном поражении.

Читай также: Отбор на Paris Major 2023: Monte обыграли россиян, G2 сыграют с Vitality

Напомним, что Monte обыграли россиян с FORZE в довольно легком матче и стали вторым украинским коллективом, который выступит на Paris Major 2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike Counter-Strike- Global Offensive G2 Esports Vitality Monte

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